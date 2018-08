Ne pierdem pădurile. Lumea a auzit de problemă, dar nu este conștientă de gravitatea situației.

Virgin Radio și WWF- România lansează The Deforestation Beat – un beat inclus în melodii celebre, care ne amintește că la fiecare 1.2 secunde un copac este tăiat



Estimările arată că în România 3 m2 de pădure virgină sunt tăiați la fiecare 1.2 secunde*. Pentru a atrage atenția asupra problemei și pentru ca publicul să se poata implica și să dea o mâna de ajutor, Virgin Radio și WWF-România, împreună cu McCann Worldgroup România, au transformat statistica îngrijorătoare într-un beat pe care cei mai populari artiști ai momentului, printre care INNA sau Mihail, și-au remixat cele mai recente hit-uri.

Campania The Deforestation Beat transformă statistica îngrijorătoare într-un beat pe care îl putem auzi cu toții la radio, în piesele unora dintre cei mai importanți artiști, la fiecare 1.2 secunde. Odată cu aceasta este anunțată și o platformă de donații, spre care ascultătorii sunt direcționati prin aplicația Shazam.



INNA, Mihail, Vanotek, The Motans și Grimus feat DJ Shiver au fost primii artiști care au răspuns provocării și au integrat în cele mai recente single-uri secvența The Deforestation Beat.

Însă Virgin Radio invită artiști din România și nu numai să integreze beatul în piesele lor, transformându-se astfel în ambasadori ai campaniei.

Secvența poate fi descărcată de aici: https://virginradio.ro/deforestationbeat/





“Pădurea virgină este un hotspot de biodiversitate. Aici avem zeci de mii de specii de animale și plante trăind în armonie de sute de ani. Mai mult decât atât, toate acestea, împreună, fac Pământul locuibil pentru noi. Faptul că avem aer respirabil și apă potabilă, hrană și spații de recreere, se datorează biodiversității, se datorează acestor hotspots de biodiversitate pe care trebuie să le protejăm”, a declarat Orieta Hulea, Director WWF-România.

Din 2012 până azi, WWF-România a evaluat peste 250.000 de hectare de pădure si a securizat peste 41.000 de hectare din cele mai valoroase păduri seculare, din 20 de județe ale țării**.

„În era tehnologiei, în era conectivității și a hashtagurilor în care trăim, ne e greu, paradoxal, să înțelegem tocmai conexiunea cu mediul înconjurător, să înțelegem de ce contează natura pentru noi, zi de zi. Ne e și mai greu să ne dăm seama ce putere avem să facem bine. WWF luptă pentru protejarea pădurilor virgine din 2011 și prin această campanie vrem să traducem o problemă importantă pentru noua generație, dar și să simplificăm modul în care tinerii se pot implica pentru a salva natura. Campania transformă ritmul alarmant în care pierdem pădurile din România într-un beat ușor de identificat, integrat în melodii care fac parte din viața de zi cu zi a tinerilor și care, sperăm noi, îi va ajuta să conștientizeze o problema gravă. În plus, modul de implicare pentru a salva aceste păduri este la un clik distanță, de oriunde ai asculta piesele care au integrat #DeforestationBeat ”, a mai adăugat reprezentanta WWF- România.



“Se întâmplă să pierdem atâtea lucruri mișto în fiecare zi in țara asta. Și pentru multe dintre aceste lucru nu avem ce face. Odată pierdute nu le mai recuperăm. Dar pentru unele putem face ceva. Pentru unele lucruri nu este “prea târziu”. Noi, Virgin Radio împreună cu WWF-România, vrem să încurajăm românii să salveze ultimele păduri virgine din Europa. Este o cauză extrem de importantă și credem că este și de datoria noastră să ne implicăm. Astfel că am introdus The Deforestation Beat, un remix care transformă statistici în beat-uri puternice. Este foarte simplu să te implici, doar asculți Virgin Radio, prinzi The Deforestation Beat, iar prin simpla scanare prin Shazam poți dona și salva ultimele păduri virgine din România și Europa.“ Ionuț Bodonea, Morning Show Host Virgin Radio România

“Ne pierdem pădurile. Lumea a auzit de problemă, dar nu este conștientă de gravitatea situației. Cifrele, statisticile, nu îi mai ating. Soluția noastră a fost să traducem statistica într-o formă care sa aibă impact asupra publicului. Am vrut să livrăm mesajul sub formă de entertainment, nu sub forma de avertismente care, la fel, nu mai sensibilizează oamenii.

Alt lucru la care am ținut a fost ca, atunci când oamenii ascultă melodiile remixate cu Deforestation Beat, să poată să se implice foarte ușor, folosind aplicația Shazam.", a declarat Cătălin Dobre, Creative Director McCann Worldgroup Romania.

*estimări bazate pe datele furnizate de Inventarul Forestier National (IFN)

**mai multe informații legat de acest proces pot fi găsite aici: www.wwf.ro/ce_facem/paduri/pduri_virgine/

