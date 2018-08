Comunicat de presă

ONG-urile sunt invitate să își pregătească aplicațiile pentru cea de-a treia sesiune de depunere a proiectelor, care are loc pe 21 august 2018. Înscrierile se fac online pe platforma programului, disponibilă la www.instaredebine.ro, numai pe această dată, între orele 9,00 – 16,00. Nu există o limită de cereri de finanțare ce pot fi depuse, comisia de jurizare evaluând toate solicitările complete ce îndeplinesc criteriile de aplicare descrise pe site-ul programului, în Ghidul Solicitantului.

Primele două apeluri de proiecte au fost întâmpinate cu un interes deosebit de organizațiile neguvernamentale din întreaga țară, atât din mediul urban, cât și din mediul rural. Numai cel de-al doilea apel de proiecte, care a avut loc în luna iunie, a înregistrat 320 de proiecte depuse în doar câteva ore, pentru toate cele trei domenii finanțate în cadrul programului: cultură, sport și viață sănătoasă.

Kaufland România organizează acest program de finanțare a ONG-urilor cu 1 milion de euro din dorința de a sprijini dezvoltarea comunității. Proiectele care au primit finanțare până acum în cadrul programului vor fi publicate pe site-ul www.instaredebine.ro începând cu luna august. Printre ele se numără, spre exemplu, Classic Unlimited 2018, derulat de Asociația FAPTE din Cluj, ce va duce muzica clasică în locații atipice precum sedii de firmă, ateliere, cafenele, tipografii sau sedii de bănci, sau From the Streets to the Olympics, al Asociației Clubul Sportiv Sport Promotion, care aduce baschetul 3x3 mai aproape de peste 500 de copii și tineri, invitați să se antreneze cu numărul 1 mondial Dušan Domović Bulut sau să asiste la meciuri demonstrative și competiții alături de alți campioni la București, între 7-13 septembrie, înaintea FIBA 3x3 U18 Europe Cup 2018.

Programul #ÎNSTAREDEBINE se adresează tuturor asociațiilor, fundațiilor și federațiilor care dezvoltă proiecte în domeniile cultură, sport și viață sănătoasă, valoarea maximă a finanțării acordate pentru un proiect fiind de 235.000 lei (aproximativ 50.000 euro). O atenție specială în finanțare este acordată proiectelor pentru zonele rurale: 25% din totalul proiectelor sprijinite se vor adresa comunităților și beneficiarilor din mediul rural.

,,Primele etape ale proiectului au constituit un succes și ne reconfirmă uriașa nevoie de sprijin a comunităților. Suntem un partener dedicat și ne bucurăm că putem să sprijinim ONG-urile să transpună în realitate ideile pentru o Românie mai bună. Încurajăm cât mai multe organizații să acceseze fondurile”, a afirmat Anna Katharina Scheidereiter, CSR Manager Kaufland România.

Programul #ÎNSTAREDEBINE este susținut de Kaufland România și implementat cu sprijinul Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile.