Transportorul clasic pentru animale este foarte sobru și deloc delicat când vine vorba de a asigura confortul animalelor care fac parte din viața noastră. Au grijă să ne întâmpine la trezire, să ne certe când întârziem de la muncă sau să se încurce în picioarele noastre când ne pregătim să plecăm undeva. Până una alta, ar trebui să fim atenți și să ne asigurăm că atunci când suntem în deplasare cu ele să le fie bine și cu răsfăț. Motiv pentru care ne-am orientat către câteva genți moderne la transportul de câini și pisici. Îți oferim și ție alternativele mai jos:

Geantă transport animale tip capsulă

Într-o combinație practică de negru cu verde, această geantă are un design cool care lasă la vedere animăluțul transportat ca să te poată vedea mereu când simte nevoia. Geanta tip capsulă astronaut este din materiale rezistente și durabile, având inclusă în interior o pătură din lână. Pe partea din față are două rânduri de găuri pentru a lăsa aerul să pătrundă. Plus că este prevăzută cu o curea pentru a fi pusă pe umăr.

O poți comanda aici

Geantă transport cu plasă pentru pisici sau câini

Am găsit o geantă foarte elegantă (combinație de negru cu print maro) care să te ajute la transportul animalelor de companie. Fabricată din nylon este eficientă la purtare și aparte ca înfățișare. Accesul se face și prin lateral, și prin partea de sus, având pereți laterali din plasă pentru a lăsa aerul să circule. Este prevăzută și cu un buzunar suplimentar pentru a lua diverse lucrușoare cu tine.

O poți comanda aici

Geantă transport cu pernuță pentru animale de companie

Foarte simpatică, această gentuță este modernă și are un look ușor vintage. Parte dintr-o colecție cool, Castyllo are linii simple și elegante, este lucrată manual ținându-se cont de detalii unice. Prevăzut cu lesă, pernuță și buzunar de interior, modelul ales de noi are dimensiunile potrivite și este capitonată cu spumă poliuretanică cu mânere din piele ecologică.

O poți comanda aici

Geantă transport din cauciuc moale pentru animale

Rezistentă și confortabilă, geanta propusă de noi este realizată dintr-un material impermeabil (spumă de cauciuc) într-o culoare aprinsă. Se poate utiliza pentru plimbări scurte cu patrupedul, dar și pentru vizite lungi la medicul veterinar. Are o mini lesă cu carabiniera ce se atașează la zgardă pentru siguranță în timpul plimbării - dispune de bretele reglabile.

O poți comanda aici

Geantă cu imprimeu floral pentru transport animale

Geanta de transport animale de la Trixie Libby ne-a plăcut pentru printul vesel cu flori. Dar ne-a mai plăcut și pentru că pare foarte confortabilă. Are umplutură din spumă, are un buzunar lateral, curea detașabilă și reglabilă, plasă. În plus, lesa scurtă împiedică animalul să sară.

O poți comanda aici

Geantă pliabilă de transport animale

Modelul alb cu imprimeu cu tematică de vacanță - se recomandă pentru cățeii și pisicuțele de talie mică. Pentru a facilita transportul are un mâner confortabil, iar pentru a permite circulația aerului în geantă are două ochiuri de plasă. Deschiderea este frontală, materialul din poliester, suportă până la cinci kilograme.

O poți comanda aici

Geantă transport câini tip rucsac

Dacă nu ești fan al genților și preferi ceva ca un ghiozdan, poți opta pentru transportul animalelor cu un rucsac. Am găsit unul blue jeans cu înfățișare modernă și rebelă, care se vede grozav cu orice ai îmbrăca. Are cusături puternice, asigură aerisire și are dimensiuni reduse.

Îl poți comanda aici

Foto fr si main: By Lariana /Shutterstock