Cutiile muzicale pentru bijuterii au un farmec aparte care ne transportă imaginația prin filele unor povești care invită la aventuri. Sau mai simplu, pot deveni niște piese decorative de efect în camera cuiva cu suflet de copil! Cel puțin așa ne place nouă să credem, care ne agățăm cu încăpățânare de anii copilăriei, de vremurile apuse, de momentele care ne lasă să visăm cu ochii deschiși. Iar cutiile muzicale garantează astfel de trăiri, pe cât de forțat poate părea. Iată mai jos câteva propuneri.

Cutie muzicală pentru bijuterii tip carusel

O piesă decorativă deosebită și romantică, acest carusel ornamental cu muzică încorporată te transportă în anii copilăriei, într-un parc de distracții. Ne place pentru aspectul ăsta retro și pentru că are și opțiunea de a adăposti câteva dintre cele mai prețioase bijuterii. Poate reprezenta un cadou fascinant pentru cineva care adoră filmele de epocă sau iubește vremurile apuse.

O poți comanda aici

Cutie muzicală cu imprimeu floral

O casetă de bijuterii clasică, prevăzută cu închidere cu capac - într-o combinație de imprimeu multicolor la exterior și alb-verde în interior, aceasta este rezistentă și confecționată din lemn. Este prevăzută cu mai multe sertărașe tip compartimente pentru depozitarea și organizarea unor bijuterii. O cutie de bijuterii muzicală care va emoționa.

O poți comanda aici

Casetă muzicală cu aspect antic

Imitând o comodă din secolele trecute, din era victoriană, această cutiuță superbă este prevăzută și cu ceas, și cu oglindă, îndeplinind mai multe funcții. Este în alb ivory și reprezintă un articol decorativ foarte interesant cu aspect shabby.

O poți comanda aici

Cutie muzicală cufăr antichizat

Pentru cineva care iubește evul antic, ne-am gândit că ar fi o idee bună să îi oferi cadou o cutie muzicală sub formă de cufăr. Ne place pentru aspectul auriu și metalizat de la exterior, iar în interior are și o oglindă. Se activează îndată ce este deschisă, conferind încăperii o atmosferă vintage autentică.

O poți comanda aici

Cutie muzicală Lacul Lebedelor

Dacă știi pe cineva pasionat de muzică clasică sau care adoră piesele de balet, atunci credem că ar fi o idee minunată să îi oferi o cutie muzicală ce are ca temă minunata melodie a lui Ceaikovski pentru “Lacul lebedelor”. Are un design care mizează pe contrast (cutie albastru închis și balerină albă) și poate adăpost diverse lucruri - de la bijuterii, la amintiri de neprețuit. Funcționează cu cheiță și împrăștie multă magie!

O poți comanda aici

Ceas de masă cu casetă muzicală

Recunoaștem, această propunere de casetă muzicală este ceva mai pretențioasă și nu se pretează în orice încăpere. Model Antique Gold, acesta ne duce cu gândul la basmul “Beauty and the Beast” și inspiră eleganță. Are și spațiu pentru depozitare încorporat, ca să ai la îndemână cele mai dragi comori. Se vede grozav deasupra unui șemineu.

Îl poți comanda aici

Foto fr si main: By Tiko Aramyan /Shutterstock