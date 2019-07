Vine vara bine-mi pare, am rochiță-n deplasare! Asta ar fi doar o încercare ușor naivă și caraghioasă de a face rime. Când de fapt, tot ce ai nevoie acum, este de câteva sugestii pentru a completa garderoba de vară. Și mai ales de unele ținute pentru la mare. Așa se face că ne-am gândit că ar fi o idee super faină să îți spunem că porți purta la plajă rochii stil cămașă. Uite ce modele simpatice am găsit noi!

Rochie cămașă în carouri

Această primă alegere făcută de noi este o rochie verde, într-o nuanță vie și aprinsă care ne trimite cu gândul la vacanțe. Fără mâneci și cu cordon în talie (de care te poți lipsi), se poartă grozav cu niște sandale de plajă. Din colecția Answear are pattern cadrilat texturat și țesătură ornamentală.

O poți comanda aici

Rochie stil cămașă cu imprimeu floral

De la Mango am găsit o rochie tip cămașă cu pattern floral alb-negru, că să rămânem în sezonul de primăvară-vară. Și această rochiță se poate purta cu niște încălțăminte comodă dacă ajungi la mare și vrei să te plimbi pe faleză seara - asta pentru că are mâneci lungi. Cu croială evazată, are lungime midi și decolteu adânc în V.

O poți comanda aici

Rochie cămașă din in

Într-un maro puternic, această rochiță place foarte mult! Accesorizată cu o pălărie din paie și cu niște sandale cu talpa joasă, cu siguranță că aceasta se poartă la mare. Este din in, un material ideal de vară, are croială tip cămașă și curelușă subțire în talie, una care îi conferă un plus de feminitate.

O poți comanda aici

Rochie tip cămașă cu imprimeu în dungi

De la Vero Moda am dat peste o rochie-cămașă în dungi subțiri verticale. Ne place pentru că are o croială lejeră și un stil casual care o face perfectă pentru umblete. Din bumbac, are croiala dreaptă și mânecile căzute.

O poți comanda aici

Rochie denim stil cămașă

Pentru că nu poți spune “nu” unei cămăși dintr-un material care imită blugul, am găsit o rochie din denim care se poate purta chiar și cu o pereche de pantofi sport. Noi am ales una de la Guess Jeans - buzunar la piept, inchidere cu nasturi, țesătură netedă și model cu guler.

O poți comanda aici

Rochie roșie cu crăpătură tip cămașă

Cu croiala A și buzunare în clapă pe piept, această rochie este într-un oranj mandarină, o culoare foarte plăcută care se integrează grozav în pozele unde ai marea în spate. Este mini, are crăpătură, model tropical și gulerul ascuțit plus mâneci trei sferturi.

O poți comanda aici

Rochie albă stil cămașă de plajă

Atunci când te gândești la rochiile de plajă, cu siguranță că ai ceva în minte care imită un alb imaculat. Un model simplu de rochie stil cămașă, aceasta este un model cu căptușeală și unul lejer. Materialul folosit este subțire și vaporos, lăsând corpul liber să respire.

O poți comanda aici

Foto homepage: By Alones /Shutterstock