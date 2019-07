Nu există o definiție clară a cum ar trebui să arate un rucsac de festival, dar pentru că de obicei astfel de evenimente înseamnă energie, muzică și tinerețe, ne-am gândit că niște modele de luat în seamă ar fi cele cu un design cât mai colorat și vibrant. Motiv pentru care ne-am orientat către accesorii cu nuanțe vibrante și, evident, cât mai măricele ca să poți înghesui în ele toate cele trebuincioase când te afli în mijlocul unei mulțimi gata să fredoneze la unison versurile artiștilor preferați!

Rucsac negru cu imprimeu floral

Din material textil și ornamentat, acest rucsac este mare și face parte din colecția Vans. Foarte bine compartimentat, are buzunare exterioare și încă unul în față, iar închiderea se face cu clemă. Se poate purta și altfel, pentru că are mâner, iar curelele sunt reglabile. La exterior are un pattern texturat ușor serios, dar de sezon.

Îl poți comanda aici

Rucsac multicolor în buline

Pentru că Untold înseamnă tonuri muzicale pline de energie ne-am gândit să propunem și un rucsac care să surprindă întocmai luminile și energia acelui loc. Am găsit unul de la Heavy Tools, cu imprimeu și buzunare laterale de plasă. Are niște combinații faine de buline în nuanțe deschise, este casual, are un singur mâner care este și fix. Buzunarele sunt patru: două cu fermoar, două laterale.

Îl poți comanda aici

Rucsac model geometric

La fel de potrivit de luat în cadrul festivalului Untold, ni s-a părut și acest rucsac cu modele grafice. Acesta este de la Adidas - din material textil, confecționat din material ornamentat și închiderea este sigură cu fermoar dublu. Are mai multe buzunarele în interior și în exterior. Ne place pentru designul foarte inspirat și modern.

Îl poți comanda aici

Rucsac mare turcoaz cu șnur

Dacă nu îți plac rucsacurile cu fermoar, ne-am gândit să propunem pentru Untold și un rucsac care se închide cu șnur în partea de sus. Într-un verde praz, ni se pare un accesoriu ideal de vară și este și foarte spațios. Poate că nu are compartimentări practice, dar cu siguranță este cool ca look.

Îl poți comanda aici

Rucsac de inspirație rustică

Eh, nu este chiar atât de încăpător, dar acest tip de rucsac se integrează discret în decorul descris de festivalul Untold. Confecționat din poliuretan, acesta are un imprimeu decorativ tare interesant. Are barete reglabile, mâner fix pentru ținut în mâna, închidere cu capsă metalică și este gata de luat la drum!

Îl poți comanda aici

Rucsac în combinatii cool

Și când zicem asta - “cool” - ne gândim tot la Untold și la cât de popular este acest festival. Motiv pentru care am ales și un model de rucsac pretențios, unul care să atragă atenția celor din jur. Cel mai mult ne-au plăcut combinațiile de culori aprinse, dar și cum a fost gândit: compartiment mare, 2 buzunare mici și un buzunar exterior.

Îl poți comanda aici

Rucsac detalii cu ținte

Festivalurile de muzică adună laolaltă oameni de toate vârstele, care caută să își exprime pasiunea pentru artă și care cunosc versurile acelorași melodii. Niciodată nu s-a pus problema de răzvrătire, dar un rucsac cu ținte pare să fie perfect. Într-un verde metalizat, cu accente strălucitoare și aplicații cu ținte, acesta se poartă încrezător.

Îl poți comanda aici

Foto homepage: By WAYHOME studio /Shutterstock