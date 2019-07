Poate că vara mai sunt și zile când plouă, dar asta nu trebuie să te descurajeze ca să nu te relaxezi stând în apă. Dacă nu ajungi la mare, poți opta pentru o ieșire la piscină închisă și să uiți câteva ore de stres. Și pentru că un costum de baie condiționează foarte mult ieșirea la plajă sau la piscină, ne-am orientat către câteva modele de costume de baie brodate. Noi ne-am ales un favorit, dar ne-ar plăcea să te auzim și pe tine care îți place cel mai mult și pe care îl vei purta sezonul ăsta.

Costume de baie brodate din două piese

Costum de baie din două piese cu volănașe

Cu inserții de broderie, acest costum de baie este confecționat dintr-un material ușor elastic. Este un model de lux, cu slip clasic și sutien bandeau. Imprimeul este floral-geometric și se remarcă prin inserțiile de broderie handmade de pe margine. Sutienul are burete și bretele detașabile, se leagă la spate și slipul are și niște volănașe tare drăguțe.

Costum de baie alb brodat

Cu un design împletit în partea de sus, acest costum de baie în două piese este alb și pare vintage. Sutienul este și el prevăzut cu burete detașabil - se leagă la spate și după gât, iar slipul este cu croială clasică și talie joasă. Este prezentat cu flori croșetate și aplicații florale plus un accesoriu metalic pentru un look cool.

Costum de baie turcoaz cu material brodat

Ăsta este preferatul nostru, un costum de baie de lux și prețios în combinații multicolor. Sutienul este tip bustieră și este acesorizat cu șnur, iar slipul este clasic cu talie înaltă cu decupaje. Modelul este unul lucrat manual și are mărgele și broderie aplicate manual - are desing unicat.

Costume de baie întregi brodate

Costum de baie multicolor brodat

Cu volănașe și cu spatele gol și acest model este unul unicat pe care nu îl mai vedea pe undeva. Design și imprimeu custom made, acest costum de baie are mărgele și broderii aplicate manual. În plus, dispune de decolteu generos cu burete încorporat și structură îmbunătățită cu bust-control. Are și niște imprimeuri florale tare simpatice.

Costum de baie întreg cu detalii brodate

Este clasicul costum negru fără niciun fel de artificii - exceptând partea din zona pieptului unde există inserții dantelate. De la brandul Triumph, acesta este din material sintetic și are un model uni abstract. Bretelele sunt ajustabile și pe partea din spate în formă de H are un segment brodat.

Costum de baie întreg

Într-un albastru închis, această îmbrăcăminte de plajă este din material sintetic și foarte comodă. Bretelele din partea sus sunt înguste și detașabile, iar închiderea se face prin bucle metalice. Și acest costum de baie întreg se remarcă prin cusăturile albe în relief care conferă un contrast fain.

Foto homepage: By Maridav /Shutterstock