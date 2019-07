Vara este un anotimp capricios. Unul când vremea se schimbă de la o oră la alta și trebuie să fii pregătită mereu cu o umbrelă la tine. Până la urmă, deși sunt scurte, aceste ploi de vară îți pot strica ținuta și coafura în scurt timp. Bine, poți folosi umbrele și ca să îți faci răcoare, să ții umbră când temperaturile din termometre se apropie de caniculă. Dar alegem să credem că vei folosi aceste umbrele colorate pentru ploi. Care îți place?

Umbrelă caleidoscop

O umbrelă ca un curcubeu - aceasta stă deschisă în diametru de 105 centimetri și are o structură formată din 24 de spițe. Are sistem de deschidere manual și, pe lângă faptul că te protejează de ploaie, aceasta asigură și protecție împotriva razelor UV. Deci câștig dublu la purtare vara asta.

O poți comanda aici

Umbrelă telescopică cu model floral

Începem cu o umbrelă de firmă de la Ted Baker. Este un model telescopic cu pliere automată. Cel mai mult ne place că este într-un roz pal și că are niște imprimeuri tematice de vară. În plus, are și o baretă pentru încheietură și este prevăzută cu husă.

O poți comanda aici

Umbrelă sub formă de inimă

Umbrela de vară Ambiance Couer Rouge ne duce cu gândul la plimbări pe străzi pariziene. Aceasta este mare cu un diametru de 107 centimetri. Și dacă ploaia te indispune, cu siguranță că acest design te va ajuta să te bucuri și de zilele gri - este originală, este impermeabilă, are opt brațe și este rezistentă.

O poți comanda aici

Umbrelă anti-vânt pliabilă

Cu print forest, care parcă ne lasă să simțim prospețimea unei păduri, această umbrelă pe care am ales-o pentru vara asta este una ideală în zilele cu furtuni iscate de niciunde. Asta pentru că este anti vânt. Elegantă, modernă și rezistentă aceasta este și pliabilă pentru a nu-ți ocupa mult spațiu în geantă.

O poți comanda aici

Umbrelă Scufița Roșie

Am trișat puțin și am “furat” această umbrelă de vară din recuzita pentru copii. Este practică și, așa cum am promis, una într-un model vesel. Este inspirată de personajul de basm Scufița Roșie, o combinație între metal, plastic și material textil care să te protejeze de stropii reci de ploaie.

O poți comanda aici

Umbrelă cu print floral

Și pentru că vară, pentru că soare, pentru că flori - am găsit o umbrelă cu imprimeu trandafiri. Umbrela Lisette are mâner stabil și cupolă tip balon. Este ușor de remarcat și este extrem de micuță cât să se strecoare în geanta ta de zi cu zi ca să o ai la nevoie.

O poți comanda aici

Umbrelă de vară flamingo

Am mai zis că Flamingo a devenit un laitmotiv al acestei veri, așa că de ce nu ai avea și o umbrelă cu aceste motive? Noi am găsit una într-un roz aprins care cu siguranță că va lumina zilele când soarele stă ascuns. Are marginile dantelate și mânerul este personalizat cu pasărea flamingo.

O poți comanda aici

Foto homepage: By Rohappy /Shutterstock