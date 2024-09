Infertilitatea în România: provocări, cauze și perspective în tratamentul FIV

În contextul unei natalități în scădere și al dificultăților crescânde în obținerea unei sarcini, monitorizarea atentă a sănătății materno-fetale devine o prioritate esențială. Scăderea fertilității în rândul tinerilor ridică întrebări importante despre cauzele acestui fenomen și despre măsurile ce pot fi luate pentru a îmbunătăți șansele de concepție.

Conform statisticilor recente, aproximativ 4 din 10 dintre cuplurile din România se confruntă cu infertilitatea, o problemă ce poate avea cauze multiple, de la factori medicali până la influențe legate de stresul cotidian și poluarea mediului. Această situație a condus la o creștere a interesului pentru tehnicile de reproducere asistată, precum fertilizarea in vitro (FIV), o procedură ce oferă o speranță palpabilă pentru cei care doresc să devină părinți.

Aproape un sfert (23% din sarcinile existente în momentul de față) sunt obținute cu ajutorul tratamentelor de specialitate, față de o medie de 18% în ultimii 5 ani. Sunt rezultatele studiului de infertilitate realizat la inițiativa Asociației de Reproducere Umană din România și publicat în 2023.

Dr. Adela Șerban (foto), medic primar obstetrică-ginecologie în cadrul Fetal Care – parte din Rețeaua de sănătate Regina Maria, ne oferă o perspectivă detaliată asupra acestor probleme și a soluțiilor disponibile pentru cuplurile care tânjesc să devină părinți.

Principalii factori care contribuie la scăderea fertilității în rândul cuplurilor și cum pot fi aceștia contracarați

Scăderea fertilității în rândul cuplurilor are la bază o multitudine de factori biologici, medicali, de stil de viață și de mediu. Printre factorii biologici și medicali, spune doamna doctor Șerban, putem menționa:

Vârsta partenerilor de cuplu: Fertilitatea femeilor scade semnificativ după vârsta de 35 de ani, iar la bărbați după vârsta de 40-50 de ani.

Afecțiuni medicale: Sindromul ovarului polichistic (SOP), endometrioza, probleme cu ovulația, patologia tubară, malformații congenitale ale uterului, fibroamele uterine la femei și varicocelul sau calitatea scăzută a spermei la bărbați.

Stilul de viață: Dieta și greutatea corporală sunt foarte importante. Atât subponderalitatea, cât și supraponderalitatea pot afecta fertilitatea. Fumatul și consumul excesiv de alcool reduc fertilitatea la ambele sexe. Stresul poate afecta hormonii necesari pentru reproducere.

Factorii de mediu: Expunerea la substanțe chimice industriale, pesticide și alți poluanți. Expunerea prelungită la radiații sau temperaturi ridicate poate afecta producția de spermă.

„Contracararea acestor factori se poate face adesea printr-o combinație de modificări ale stilului de viață, tratamente medicale și, în unele cazuri, intervenții tehnologice avansate. Consultarea cu un specialist în fertilitate este crucială pentru a stabili cel mai bun plan de acțiune în funcție de situație’’, completează medicul.

Ce rol joacă stilul de viață și factorii de mediu în declinul fertilității și ce măsuri pot fi luate pentru a îmbunătăți șansele de concepție?

Stilul de viață și factorii de mediu joacă un rol semnificativ în declinul fertilității. Dr. Adela Șerban, explică că „ambii parteneri trebuie să adopte un stil de viață sănătos, prin echilibrarea regimului alimentar ce trebuie să includă toate grupele alimentare: fructe, legume, proteine slabe, cereale integrale și grăsimi sănătoase. Suplimentele cu acid folic, vitamina D și zinc pot fi, de asemenea, benefice’’.

„Se recomandă menținerea unei greutăți sănătoase prin dietă și exerciții fizice regulate. Indicele de masă corporală (IMC) ideal pentru fertilitate este între 18,5 și 24,9 pentru femei. Exercițiile fizice moderate pot îmbunătăți fertilitatea, în timp ce exercițiile excesive pot avea efectul opus’’, mai spune medicul.

Renunțarea la fumat și limitarea consumului de alcool sunt măsuri esențiale. Fumatul afectează calitatea ovulelor și a spermei și poate duce la complicații în timpul sarcinii.

Cum poate fi ajutată o femeie cu sarcină dificilă să rămână pozitivă?

Este esențial ca într-o sarcină dificilă, pacienta să se simtă în siguranță pe tot parcursul drumului, să aibă parte de suport psiho-emoțional din partea celor din jur. În general, să rămâi pozitiv într-o situațșie tenionată poate înclina balanța înspre reușită.

Familia și prietenii pot fi cea mai valoroasă sursa de sprijin emoțional, pe parcursul sarcinii.

Vizitele frecvente la medic pot ajuta la monitorizarea stării de sănătate și la prevenirea sau tratarea problemelor medicale.

Discuția deschisă a tuturor îngrijorărilor și întrebărilor cu medicul poate ajuta la clarificarea neclarităților și la reducerea anxietății.

Sesiunile cu un psiholog specializat în sarcini și maternități pot oferi suport emoțional și tehnici de gestionare a stresului.

Practicile de relaxare gen yoga, tehnici de respirator, plimbări relaxante, exerciții fizice ușoare, etc., pot ajuta la reducerea anxietății și la îmbunătățirea stării de bine.

Participarea la cursuri despre sarcină și naștere poate ajuta la pregătirea mentală și fizică pentru provocările viitoare.

Adoptarea acestor strategii poate ajuta la menținerea unei perspective pozitive și la gestionarea mai eficientă a provocărilor unei sarcini dificile, iar această abordare ar trebui să reprezinte un standard de calitate în monitorizarea sarcinilor cu risc, mai ales ale celor rezultate din FIV.

Șansele de succes ale unei proceduri de FIV și factorii de care depind acestea

„Șansele de succes ale unei proceduri de fertilizare in vitro (FIV) depind de mai mulți factori: vârsta femeii, cauza infertilității, calitatea și numărul de embrioni transferați, experiența clinicii și stilul de viață al cuplului’’, menționează medicul.

Astfel, o evaluare detaliată și o abordare personalizată, sub îndrumarea unui specialist în fertilitate, sunt esențiale pentru a maximiza șansele de a obține o sarcină reușită.

Monitorizarea unei sarcini obținute prin FIV versus o sarcină normală

În general, monitorizarea unei sarcini obținute prin FIV nu se deosebește de cea obținută spontan. Sarcinile obținute prin FIV ne aduc mai multe date medicale despre patologii preexistente sarcinii pe care le putem trata sau controla precoce pentru a evita complicațiile în timpul sarcinii. Dacă în patologia de infertilitate este implicat și un factor masculin cunoscut, atunci extinderea investigațiilor spre zona genetică a sarcinii este obligatorie, iar cuplurile sunt consiliate despre acest aspect din timpul procedurilor de FIV.

Pacientele care trec prin proceduri de FIV, în general, sunt paciente care colaborează mai ușor cu medicii și efectuează testele necesare monitorizării sarcinii conform indicațiilor medicale pentru bunul mers al sarcinii. În cazul lor, emoțiile se simt pe tot parcursul traseului, de la visul de a deveni părinți la realitatea în care, la căpătul unui drum adesea extrem de lung, își țin copilul în brațe.

Progrese în domeniul reproducerii asistate

Dr. Adela Șerban evidențiază că domeniul reproducerii asistate a cunoscut progrese semnificative care vin în ajutorul cuplurilor care se luptă cu infertilitatea, un semn bun care oferă speranță în rândul pacienților. Discutăm despre:

Îmbunătățirea tehnicilor de cultură embrionară

Testarea genetică a embrionilor pentru a identifica eventualele anomalii cromozomiale înainte de implantare

Utilizarea tehnologiei de congelare rapidă (vitrificare) a ovulelor și embrionilor pentru a conserva fertilitatea și a permite transferul în cicluri ulterioare

"Am fost alături de multe mămici cu sarcini complicate, dar împreună am reușit să ajungem la naștere, cu bebeluși sănătoși."

Dr. Adela Șerban a asistat multe mămici cu sarcini complicate, reușind să ajungă la naștere cu bebeluși sănătoși sau bebeluși cărora, prin diagnosticul prenatal, echipele medicale de neonatologie le-au efectuat proceduri chirurgicale de urgență.

„Una dintre aceste sarcini este a unei paciente de care am fost foarte legată. Împreună cu pacienta am reușit să obținem sarcina prin fertilizare in vitro. A fost dificil să obținem un embrion de calitate bună și am reușit să transfer cu succes acest embrion. O dată ce am văzut sarcina, bucuria a fost de nedescris atât pentru ea, dar și pentru mine ca medic. Din primele ecografii, fătul a prezentat diferiți markeri pentru malformații genetice. Decizia de a întrerupe sarcina era foarte dificilă ținând cont că a fost o sarcină obținută foarte greu. Am extins examinarea genetică fetală până la nivel de genom (whole exomic sequencing - WES) și împreună cu o echipă din Amsterdam am consiliat pacienta în vederea continuării, urmării atente a evoluției sarcinii. Pacienta se bucură azi de un bebe perfect sănătos, iar eu mă bucur să o văd mămică, mai ales că știu foarte bine prin câte a trecut să țină acest bebeluș în brațe’’, relatează cu emoție medicul.

Infertilitatea rămâne o provocare majoră pentru multe cupluri, însă progresele tehnologice și științifice oferă speranță și soluții. Importanța unui stil de viață sănătos, a monitorizării medicale riguroase și a suportului emoțional nu poate fi subestimată. Consultarea cu specialiști în fertilitate și adoptarea unei abordări personalizate sunt esențiale pentru a maximiza șansele de succes și pentru a gestiona cu succes sarcinile complicate.

