de psihoterapeut Constantin Cornea

De multe ori, o persoană introvertită poate fi judecată sau considerată “ciudată”, ceea ce nu este nici pe departe așa.

O persoană introvertită este interesată în mod predominant de propriul sine mental, fiind rezervată, reflexivă și analitică. Introvertiții sunt interesați de activități solitare cum ar fi cititul sau sporturile care nu presupun interacțiune, preferând un mediu extern mai puțin stimulant. Uneori, introversia poate fi considerată timiditate, însă introversiunea este o preferință, pe când timiditatea poate proveni din suferință sau dintr-o traumă.

De foarte multe ori, părinții își cresc copiii pentru a fi sociabili considerând că astfel vor fi mai fericiți. Însă nu este neapărat adevărat. Putem spune că și introverții, și extroverții și-au adus aportul la a crea o lume mai bună în egală măsură.

Un studiu din 2008, publicat în Journal of Motor Behavior, constată că un introvert poate necesita mai mult timp pentru procesarea informațiilor față de un extrovert.

Beth Buelow, autorul “The introvert entrepreneur: Amplify Your Strengths and Create Success on Your Own Terms” este de părere că, deși suntem inundați cu informații ce spun că trebuie să vorbim mult și să ieșim în evidență pentru a avea succes, adevărul nu este acesta. Cel puțin în cazul introverților, aceștia își pot crea propria rețeta despre succes și fericire, plecând de la propriile calități.

Dacă este să ne gândim la câteva avantaje în ceea ce îi privește pe introverți, putem vorbi despre:

1. Sunt observatori foarte buni. Pentru că nu sunt foarte concentrați să vorbească sau să se facă remarcați, sunt mai dispuși să îi asculte pe ceilalți. Astfel observă la aceștia amănunte importante, cum ar fi: tonul vocii, limbajul nonverbal, privindu-i și analizându-i înainte de a-și expune propria părere.

2. Se gândesc înainte de a-și expune propria părere. Tot Beth Buelow spune că tendința introverților este de a fi mai înțelepți, mergând pe ideea că ”vorbim doar atunci când avem ceva des spus.” Și în mediul online, introverții pot fi mai eficienți, tocmai pentru că nu răspund la primul impuls, ci își gândesc o strategie înainte. Poate fi o mică problemă dacă sunt obligați să își expună o opinie imediată legată de o situație sau o conjunctură de business, însă recomandarea psihologului constă în a-și pregăti câteva scenarii posibile, pe care să le lucreze la cabinet sau cu cineva drag, pentru a-i fi mai ușor să se exprime când va fi întrebat.

Foto: By GaudiLab /Shutterstock

3. Sunt buni ascultători și sfătuitori. Pentru că au mai multă răbdare decât extroverții, au timp să culeagă mai multe informații și să înțeleagă situația mai bine înainte de a oferi un sfat. Dr. Laurie Helgoe, autorul cărții: “Introvert power: Why your hidden life is your hidden strength”, spune că extroverții sunt înclinați să dea un răspuns rapid într-o conversație, fără a procesa toate informațiile oferite de vorbitor, nu din egosim, ci pentru că procesează informațiile interactiv. Pe când introverții procesează informațiile intern, ceea ce le permite să audă întreaga poveste, să înțeleagă și să ofere sfaturi, analizând întreaga situație.

4. Își fac prieteni de calitate. Psihiatrul C.G. Jung a fost primul care a descris cele două extreme ale personalității, introverții și extroverții, spunând că diferența o face modul în care aceștia își recapătă energia. Extroverții câștigă energie în relațiile cu ceilalți, în timp ce introverții consideră că își epuizează energia și de aceea preferă să fie mai selectivi sau mai pretențioși în alegerea prietenilor. Ceea ce îi face să își aleagă cu mai multă grijă prietenii, preferând prieteniile strânse, de încredere în care să merite să-și investească energia.

