de psihoterapeut Constantin Cornea

Întâlnim destul de des personalitățile dificile în jurul nostru. Poate fi vorba despre persoană cu care am o relație sentimentală, un părinte, o persoană de la birou, un prieten sau o cunoștință cu care este necesar să comunic vremelnic. Avem senzația că ne lipsesc de energie, că ne seacă de forță. Declanșează în permanență conflicte, nu sunt niciodată de acord cu ceea ce spunem sau facem ori sunt în permanență neajutorate.

Pentru a ne fi mai ușor, ar trebui să urmăm următorii pași:

1. sinceritate legată de propria persoană. Prima dată trebuie să îmi pun problema dacă nu cumva am și eu o problemă, dar nu o văd la mine, însă o remarc întotdeauna la cei din jur.

2. de ce mă aflu în situația de a trebui să relaționez cu o persoană dificilă? Îmi este frică de singurătate? Îmi este frică să îmi schimb jobul? Îmi este teamă că nu îmi mai pot găsi un alt partener sentimental, un prieten sau pe cineva cu care să comunic?

3. depășiți-vă propriile frici și nevoi! Orice problemă trebuie să aibă o soluție personalizată. Dacă nu reușiți singuri, apelați la un psiholog și veți reuși să vă debarasați de personalitățile dificile sau puteți învăța ce și cum puteți comunica cu ele.

Care sunt personalitățile dificile?

Pentru a fi mai simplu, o să îi împărțim în 2 grupe:

Grupa 1

- paranoid - are senzația că toată lumea are ceva cu el și toți complotează împotriva lui. Încercați să vedeți dacă îl puteți ajuta să vadă lumea așa cum este, să încerce să înțeleagă că nu sunt comploturi peste tot.

Foto: By Gwoeii /Shutterstock

- schizoid /schizotipal - nu dorește și nu construiește relații apropiate, alege activitățile solitare, are interes redus față de experiențele sexuale, nu îi plac decât activitățile solitare, este indiferent la criticile sau laudele celorlalți, manifestă răceală emoțională. Încercați să vedeți dacă reușiți să construiți împreună relații trainice de prietenie cu alte persoane

Grupa 2

- antisocial - nu se conformează normelor sociale, înșală și escrochează, este impulsiv, iritabil, agresiv, nesăbuit, conflictual, nu are un plan de viitor, renunță ușor la locul de muncă, nu are remușcări. Este o persoană cu care se poate comunica cu foarte mare greutate. Este de preferat să cereți ajutorul unui specialist pentru a vedea dacă aveți sau nu sorți de izbândă, în cazul în care vă doriți să aveți o relație cu o persoană antisocială.

- borderline: are în permanență teama că va fi părăsit. Relațiile lui sunt instabile și intense caracterizate prin extreme de idealizare sau devalorizare profundă. Are tulburări de identitate legate de stima de sine. Este impulsiv cu tendințe autodistructive (excese legate de cheltuieli, relații sexuale, abuz de substanțe, alimentație compulsivă). Are un sentiment de vid interior, este foarte ușor iritabil trecând de la anxietate la euforie. Este o persoană cu care se poate comunica foarte greu, tocmai datorită trecerilor de la depresie și vid interior la stări de euforie. Poate fi necesară o medicație sau cel puțin ședințe de psihoterapie pentru a ajunge să își controleze stările, altfel, vă poate transmite și vouă din haosul propriei persoane.

