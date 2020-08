Pasiv agresivitatea lor se manifesta in principiu prin comportament si atitudine. Sunt persoane incapatanate care nu asculta sfatul sau opinia altcuiva, preferand sa faca totul asa cum considera ei.

Se opun in permanenta opiniei celorlalti, daca sunt obligati sa respecte anumite sarcini sau o anumita metoda cu care nu sunt de acord, prefera sa amane sau sa indeplineasca sarcina defectuos. In tot acest timp, se considera neintelesi, inselati, neapreciati de cei din jur, fara sa poata pune intr-o balanta corecta ce au de facut si cum este mai bine sa isi indeplineasca sarcina, evaluand si punctul de vedere al celuilalt.

Nu comunica, nu dau ceea ce li se cere la timp, iar daca li se reproseaza acest aspect, chiar daca li se demonstreaza negru pe alb ca este vina lor, se imbufneaza, devin ostili in comunicare si inchisi.

Care pot fi cauzele ce duc la pasiv agresivitate?

Cauzele pot fi multiple si se pot gasi in istoricul persoanei. Astfel putem vorbi despre:

- o familie cu probleme, in care cearta, jignirile, scandalurile, bataile sau orice forma de agresivitate fizica sau verbala erau la ordinea zilei

- boala sau suferinta grava a unei persoane dragi: parinti, sot/sotie, partenera, copil, prieten

- un accident cu urmari grave

- un viol sau o talharie

- o relatie sentimentala sfarsita tragic sau mult prea devreme

- un job stresant

- adictia de alcool, droguri sau anumite medicamente

- probleme cu somnul

- tulburari legate de viata sexuala

- tulburari alimentare, obezitate, anorexie, bulimie

Ce putem face daca avem o astfel de tulburare sau avem pe cineva drag care sufera de pasiv-agresivitate?

In ambele situatii, este important sa apelati la un specilist: medic, psholog sau psihiatru. In primul rand trebuie exclusa cauza medicala, pentru ca pot exista afectiuni grave ce pot da aceste stari. Daca analizele ne arata ca nu avem o cauza medicala, atunci este imporatanta interventia psihoterapeutului, eventual si cu ajutorul medicului psihiatru, in functie de gravitatea manifestarilor, dar si altor probleme asociate. Astfel, daca vorbim de tulburare pasiv agresiva insotita de o relatie afectiva cu probleme, un job extrem de stresant sau o adictie grava, toate acestea trebuie luate in seama. In anumite situatii poate fi cazul unei internari sau poate fi vorba de urmarea unui tratament adjutant, impreuna cu sedinte de psihoterapie pentru cateva luni.

* Un articol de Constantin Cornea, psihoterapeut la Clinica Psievolution

