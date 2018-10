Cele 10 legi simple ale iubirii în cuplu, după psihoterapeutul Barton Goldsmith

Ce poți face concret, pentru a avea o viață de cuplu mai frumoasă și mai împlinită? Dr. Barton Goldsmith sintetizează 10 legi ale iubirii din perspectiva romantică și ne oferă tot atâtea modalități prin care putem să împrospătăm relațiile noastre.

Dr. Barton Goldsmith este un cunoscut psihoterapeut în SUA unde este adesea invitat în emisiuni TV sau scrie pentru publicații cunoscute ca The Chicago Tribune, The Washington Post sau Cosmopolitan. Dr. Barton Goldsmith are și un blog la Psychology Today, cel mai cunoscut portal dedicat psihologiei, practicienilor și publicului, din întreaga lume.

Când am descoperit cele 10 legi ale iubirii romantice din perspectiva acestui specialist, am simțit o stare de ușurătate, pentru că Dr. Goldsmith pune la dispoziția noastră observații mai degrabă nepretențioase cu privire la stabilitatea unui cuplu.

Veți simți și voi la fel ca mine, poate, că aceste legi sunt mai degrabă de domeniul bunului-simț. Totuși, nu veți nega că avem nevoie să ni le reamintim mereu și mereu, pentru că avem tendința de a le îngropa în noianul de griji și tensiuni ale vieții de zi cu zi. Numărul 6 este preferata mea! :)

Dr. Barton Goldsmith: Cele 10 legi simple ale iubirii în cuplu

1. Nu este niciodată prea târziu să avem o relație fericită, puternică și împlinită. Indiferent de toate prin câte ați trecut împreună, aveți mereu la îndemână posibilitatea să o luați de la început cu forțe proaspete.

2. Când cineva pe care iubești te rănește, nu răni înapoi. Este mai bine să îi arăți partenerului tău în ce mod ți-a rănit sentimentele, să îi ceri să își ceară scuze, dar să nu îî plătești cu aceeași monedă. Viața ta amoroasă va fi mult mai bună așa.

3. Diminuează drama din viața ta. Nu merită să ne supărăm chiar pentru fiecare lucru micuț care nu este la locul lui. Când îți pui fiecare fărâmă de energie în exteriorul tău, nu îți mai rămâne prea multă și pentru persoana pe care o iubești.

4. Nu te agăța de greșeli. Cu toții spunem sau facem tâmpenii, este o parte a lui "a fi uman". Acceptă că nici tu și nici partenerul tău nu veți fi perfecți vreodată. Atunci când nu luați greșelile personal, reușiți să micșorați volumul tensiunii în relația voastră.

