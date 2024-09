Good Routine®, brandul de lifestyle de suplimente alimentare, creat de Secom® Healthcare a lansat recent, împreună cu The Geeks, o nouă platformă de comunicare: Rutina e bună. Rutina e ancora ta!, prin care își propune să aducă în prim plan beneficiile rutinei în viața noastră, reamintind rolul ei pozitiv de bază, acela de sprijin în atingerea obiectivelor.

Comunicat de presă

Prin această campanie, Good Routine® își păstrează astfel promisiunea de a rămâne un partener de încredere pentru consumatorii săi, oferindu-le empatie, înțelegere și produsele potrivite pentru un stil de viață solicitant.

„Rutinele bune sunt parte integrantă a brandului Good Routine®, un ADN construit din dorința de a sta aproape de consumator și de a-l ajuta să navigheze prin tumultul provocărilor moderne. Rutinele sănătoase, așa cum sunt și suplimentele alimentare, nu doar sprijină starea de bine, ci ne ajută să ne păstrăm echilibrul, energia și să ajungem acolo unde ne dorim. Rutina e bună, rutina e ancora noastră!”, spune Mădălina Ghiță, Business Unit Director Good Routine®.

Noua campanie Good Routine® este despre a înțelege că rutina este parte din noi, este despre ceea ce ne definește sau vrem să ne definească în drumul spre o variantă mai bună. Tocmai prin constanța și cadența ei, rutina este cea care ne dă stabilitate și siguranță, care ne susține să ne menținem „cursul” și să ne atingem obiectivele, chiar și în contextul vieții dinamice actuale.

„În era feed-urilor pline de entuziasm forțat, rutina a devenit ceva de evitat. Adevărul este însă că doar rutina are această abilitate magică de a-ți duce la finalitate planurile. Vrei să înveți o limbă nouă? Ai nevoie de exercițiu periodic. Vrei să faci mai mult sport? Ai nevoie de recurență. Vrei să ai un stil de viață mai sănătos? Ai nevoie să repeți obiceiurile bune zilnic. Împreună cu Good Routine®, brandul care are rutina la loc de cinste în numele său, am construit o platformă de comunicare care aduce rutina înapoi în centrul atenției. Pentru că ea, la fel ca gama de suplimente Good Routine®, este esențială în orice vrei să faci, și mai ales în felul în care avem grijă de noi. Iar astfel, rutina devine progres.” spune Laura Belc-Niculae – Executive Creative Director Saatchi Creative Hub.

Good Routine® este mai mult decât un brand de suplimente alimentare, setându-și încă de la început misiunea de a fi partenerul de încredere al tuturor celor care își doresc să trăiască echilibrat, sprijinindu-i nu doar cu produse superioare, ci și cu inspirație și o serie de instrumente educative ce pot fi integrate simplu în rutina lor zilnică.

Portofoliul Good Routine® conține 30 de suplimente alimentare premium, care se diferențiază prin formulele complexe ce asociază ingrediente inovatoare, patentate, cu acțiune sinergică, produse care conțin concentrații optime de substanțe active, dar și prin cele opt forme variate de administrare, adaptabile oricărei preferințe și rutine. Astăzi, suplimentele Good Routine® se găsesc sub formă de capsule, tablete simple sau bi-layer, sachets/ pliculețe cu pulbere, fiole buvabile, softgels/capsule gelatinoase moi, siropuri sau jeleuri.

Totodată, Good Routine® este alături de consumatorii săi cu informații documentate care să îi ajute în adoptarea sau păstrarea rutinelor sănătoase. Printre proiectele educative Good Routine® se numără Planul Bunelor Rutine, care explică noțiuni din neuroștiință, necesare asimilării de noi obiceiuri. Sâmbăta Bunelor Rutine este o altă inițiativă, în care oameni din comunitatea Good Routine® se întâlnesc lunar pentru a alerga și a împărtăși din provocările și succesele lor în instalarea de rutine bune pentru o viață echilibrată. În plus, Good Routine® vine constant pe canalele sale digitale cu o serie de instrumente interactive – precum exerciții de respirație, de meditație care pot fi asociate oricând rutinelor bune existente sau adăugate ca obiceiuri noi.

Anul acesta, în octombrie, brandul Good Routine® creat de Secom® sărbătorește patru ani de la lansare, timp în care a atins performanțe impresionante: 1,3 milioane de produse vândute, prezență internațională în 8 țări, din Europa și America Centrală și recunoaștere globală de la comunitatea Vitafoods Europe, Vitafoods Asia și Arab Health, cele mai influente expoziții globale din domeniul medical și al suplimentelor nutritive.

Noua campanie Good Routine® - Rutina e bună. Rutina e ancora ta! - este semnată de The Geeks și beneficiază de expunere în aproape toate mediile, fiind susținută de campanie TV de brand și de produs, de proiecte speciale, acțiuni de promovare online și inițiative de comunicare prin influențatori. Pentru a intra în contact cu experiența și universul Good Routine®, accesați www.good-routine.com și vizitați paginile de social media Facebook și Instagram.

Echipele care au lucrat la campania Good Routine® - Rutina e bună. Rutina e ancora ta! sunt:

Echipa Good Routine® by Secom:

Mădălina Ghiță - Good Routine® Business Unit Director, Andreea Nistor - Marketing Manager Good Routine® și Alina Sârbea - Product Manager Good Routine®

Echipa The Geeks :

Ioana Mușat – Managing Director, Laura Belc – Executive Creative Director, Cristiana Petre – Senior Copywriter, Robert Șopârlache – Senior Art Director, Matei Popescu – Junior Copywriter, Ana Neamțu – Junior Art Director, Mirabela Manea – New Business Director, Miruna Antonescu – ‪Data & Strategy Lead, Răzvan Bucur – Junior Strategic Planner, Alexandru Tănase – Social Media Manager, Simona Zglimbea – Account Director, Cristina Tănase – Account Manager, Alexandra Brezoianu – Junior Account Executive, Camelia Efrimov – ‪AV Production Director, Alexandru Călin – ‪AV Producer