Comunicat de presă

În pregătirea streamingului de toamnă, OPI anunță cea mai mare colecție de până acum, trei palete vii de nuanțe metalice și pudre mate, de neuitat cum este cyber dust, urma cibernetică pe care o lasă fiecare acțiune a ta în cyberspace. În total 27 de nuanțe. Colecția Metallic Mega Mix este inspirată de trendurile y2k și pop culture hints din anii 2000s, mixate cu estetica spațială și escapismele futuristice. Fiecare nuanță este un metallic mic drop menit să creeze So. Mani. Hits.

Pentru prima dată în istoria sa, OPI a creat o piesă muzicală exclusivă și un video exclusiv cu solista muzicală și dansatoarea cu degetele - finger tutter - @iam_dytto, care se va putea vedea pe paginile TikTok and Instagram OPI. La fel ca și noua paletă de culori, această piesă prezintă a abordare modernă a sunetelor iconice y2k. Versurile captează vocea unică OPI, cu aluzii la culorile-erou ale colecției. Premiera mondială a primului videoclip muzical OPI va prezenta colecția cu ajutorul lui @dytto și dansatorilor Sydney Marie Skipper și Andrew Tiamzon într-o coregrafie finger tutting creată de Dytto.

De la millennium blues (Y2Slay, MillenniYUM) la roșurile bogate și nostalgice (Cyber Cherry on Top, CD Rom-antic, DeJa RoUgE), colecția Metallic Mega Mix oferă nuanțe calde și reci, care pur și simplu îți scot unghiile din anonimat. Vedetele colecției sunt nuanțe blânde care te reflectă (You’ve Got Nail, Lip Pink Battle, Intergalactips) mixate cu noi culori, provenind din estetica futuristică a spațiului (Liquid Fire, Funmetal, Stardust It Off). Paleta culminează cu nuanțe metalice strălucitoare (SaTURN Me On, 2000 Karats).

Cu 27 de culori în 4 formule din care poți alege, OPI oferă consumatorilor săi mai multe nuanțe metalice decât în orice colecție de până acum: 12 metale lichide în formulele Nail Lacquer și GelColor (ediție limitată), 9 nuanțe metalice exclusive în formula long-wear Infinite Shine lacquer, și 6 cyber dusts strălucitoare în formula Powder Perfection.

"În acest an urmărim să extindem portofoliul OPI pentru a oferi mai multe alegeri, pentru o putere mai mare de expresie personală. Am început adăugând mai multe culori și efecte într-o varietate de formule, în colecția de primăvară, și vom continua să lărgim spectrul culorilor și finisajelor noastre odată cu colecția de toamnă, anunță Suzi Weiss-Fischmann, co-fondatoare și Brand Ambassador OPI.

“OPI transmite acum sclipiri metalice în portofoliul culorilor OPI! Metallic Mega Mix include un total de 27 de nuanțe și tot ce este în această colecție are un efect special încorporat,˝ continuă Weiss-Fischmann. “Revine lookul primilor ani de după 2000 și noi i-am dat un edge futurisitic. Dacă nostalgia ne consolează, ne face să ne simțim bine și optimiști în legătură cu viitorul, noi am dorit să canalizăm exact această energie prin unghii.˝

„Aceste metale lichide senzaționale conferă consumatorilor, dar și profesioniștilor acel look metalic elevat care este perfect pentru toamnă. Am conferit nuanțelor metalice o nouă abordare, proaspătă, odată cu tonurile eterice, iridescente și finisajele dichroice (care permit să apară nuanțe diferite în funcție de caracteristicile luminii),” explică Jill Bartoshevich, OPI Global Director of Color Equity. “Fiecare culoare în parte, de sine stătătoare, este un statement. Dacă este folosită în nail art obții ceva nemaivăzut. Nuanța-vedetă Cyber Cherry on Top este un roșu-rose de cireașă, ale cărui tonuri de roz vor complimenta orice outfit de toamnă. Liquid Fire, altă nuanță de top, este un oranj ars care se anunță drept unul din trendurile uriașe ale toamnei.˝

GelColor oferă un finish perfect cu look profesional care rezistă până la 3 săptămâni, în timp ce formula exclusivă Infinite Shine oferă un finish super-strălucitor durabil cu o aplicare tradițională tip lac de unghii și posibilitate de îndepărtare fără risc de afectare a unghiilor. Durabilitatea sa este de până la 11 zile. Original Nail Lacquer prezintă o formulă intens pigmentată și bogată, pentru o aplicare uniformă, fără dâre inestetice. Powder Perfection este un sistem de colorare a unghiilor prin plonjarea lor într-o pudră specială, oferind o aplicare rapidă, care nu are nevoie de tratament cu lumină. Durează până la 2 săptămâni.

