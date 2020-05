Comunicat de presa

In acest an, Samsung Electronics a introdus noul sau concept de „eco-packaging” – un ambalaj de produs cu totul nou, care faciliteaza reutilizarea cutiilor in care sunt impachetate noile modele de televizoare de tip lifestyle ale companiei precum „The Frame”, „The Serif” si „Sero“[1]. Cutiile speciale din carton le permit utilizatorilor sa transforme ambalajul in care au venit televizoarele in piese de mobilier mici si versatile, incurajand astfel reutilizarea lor. Cartonul gros ondulat din care este alcatuit ambalajul poate fi folosit pentru a construi mese de dimensiuni mici si rafturi, iar instructiunile de asamblare pot fi accesate prin scanarea codurilor QR de pe exteriorul cutiei.

Samsung Newsroom i-a intervievat pe designerii de la Samsung Electronics Business Display care, in dezvoltarea noului ambalaj ecologic, au cautat „nu doar sa dezvolte un produs exceptional, ci si sa puna in aplicare promisiunea Samsung cu privire la sustenabilitate”.

Ambalaj ecologic – Inspirat din modul in care oamenii isi folosesc televizoarele

„Putem gasi o modalitate de a transforma ambalajele TV in ceva util, in loc sa le aruncam?” Initiativa ambalajului ecologic a pornit de la aceasta intrebare simpla. „Astazi, din ce in ce mai multi utilizatori sunt interesati sa protejeze mediul. Prin intermediul ambalajelor ecologice, acestia contribuie la protejarea mediului inconjurator cumparand bunuri in mod obisnuit. Aceasta a fost ideea de la care am pornit”, a explicat designerul Daehee Yoon.

Cu toate acestea, ideea care a stat la baza reutilizarii materialului de ambalare nu a fost suficienta – au fost necesare masuratori concrete pentru a ajunge la rezultatul dorit de designeri. In timp ce acestia lucrau la proiect, modalitatile in care utilizatorii foloseau The Serif le-a dat o idee. Multi dintre utilizatorii care achizitionau televizoarele, cumparau in plus si sertare sau dulapuri suplimentare in care sa-si stocheze accesoriile acestora. „Avand in vedere acest lucru, am inceput sa studiem produsele din carton ondulat aflate pe piata si sa luam contact cu producatorii de mobila de mici dimensiuni”, a explicat designerul Jonathan Whang.

"Dot Pattern” Matrix Design – Do It Yourself intr-o maniera extrem de usoara

Desi realizarea unui produs care sa arate bine din punct de vedere estetic este importanta, designerii se gandesc intotdeauna si la utilitatea unui obiect. Prin urmare, pentru designerii de ambalaje ecologice, obiectivul a fost acela de a dezvolta un produs care nu numai sa indeplineasca acest standard, dar care sa fie usor de utilizat si durabil. La inceput, designerii s-au gandit sa taie liniile de ghidare de pe carton si sa ofere instructiuni tiparite. Cu toate acestea, si-au dat seama ca astfel de metode ar putea limita numarul metodelor de constructie; de asemenea, au luat in calcul si faptul ca pot exista daune la livrare.

In cele din urma, designerii au venit cu ideea designul-ului „dot pattern”. Prin tiparirea unei matrice direct pe carton, utilizatorii se vor putea orienta mult mai usor privind modul de reutilizare al cutiei, iar produsul va ramane in continuare protejat. „Pentru o asamblare mai usoara, am decis sa tiparim cinci puncte care sa serveasca drept unitate de masura. Acest lucru face ca asamblarea propriului mobilier din material reciclat sa fie mult mai intuitiva si, in plus, face ca mobilierul sa arate bine odata ce este construit”, a explicat Yoon.

In plus, pe langa facilitarea procesului de reciclare, initiativa de ambalare ecologica ofera manuale electronice, cu o gama larga de planuri de constructie ce pot fi accesate prin scanarea codurilor QR tiparite pe partea superioara a cutiilor. „Codurile QR va permit sa accesati rapid manualele de constructie, fara a fi nevoie sa instalati o aplicatie. Formatul electronic faciliteaza adaugarea si modificarea planurilor”, a relatat Sungdo Son.

Sustenabilitate si inovatie

Tiparirea punctelor pe cutii si facilitarea de planuri digitale de constructie ar putea suna destul de simplu. Cu toate acestea, designerii s-au confruntat cu o provocare semnificativa atunci cand a fost vorba de elaborarea unor planuri usor de urmat si a unui produs final care sa fie atat durabil cat si atractiv. „Am fost nevoiti sa ne schimbam strategia de mai multe ori inainte sa ajungem la o solutie finala care sa bifeze toate cerintele”, a explicat Whang.



Whang a relatat cum arata experienta constructiei pentru utilizatori. „Nivelul de expertiza in constructii si timpul necesar pentru construirea fiecarui mobilier sunt mentionate in manualele de instructiuni astfel incat utilizatorii sa poata crea ce isi doresc cu ambalajul lor. Dupa distribuirea ambalajului ecologic, a fost interesant sa vedem cat de variate sunt produsele finale in ceea ce priveste forma si aspectul, in ciuda faptului ca au fost construite folosind acelasi sistem de planuri”.

Comentand initiativa de ambalare ecologica, designerii au spus: „Desi ambalajul ecologic nu echivaleaza cu o reducere drastica a deseurilor de hartie, speram ca eforturile noastre vor reusi sa creasca gradul de constientizare in ceea ce priveste problema actuala de mediu.” Aceasta initiativa a adus echipei premiul „CES Innovation Award” in 2020.

Mai mult, povestea initiativei ambalajului ecologic nu se opreste aici. „Lucram cu Dezeen, o revista de design de lifestyle cu sediul in U.K., pentru a organiza o competitie de design cu ambalaje ecologice, care va fi deschisa tuturor, indiferent de tara. Participantilor li se va cere sa creeze modele pentru diferite tipuri de ambalaje ecologice, folosind materiale ecologice si carton ondulat”, relateaza Son.

Puteti afla mai multe despre noile televizoare din gama Lifestyle aici: https://www.samsung.com/ro/tvs/the-serif/highlights/.