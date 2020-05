Comunicat de presă

Astfel, senzația de bine, de confort, este acum cea mai importantă regulă de decorare a locuinței. Ținând cont de acest lucru, Hornbach, unul dintre principalii retaileri locali de materiale de construcții și grădinărit, lansează patru noi stiluri de amenajare a locuinței.

„Starea de bine și întoarcerea la tot ceea ce este natural sunt unele dintre cele mai dorite lucruri astăzi. Casa trebuie să fie, dincolo de orice regulă de decorare, un cămin care să ofere familiei relaxarea de care are nevoie la finalul zilei. Tocmai din acest motiv, propunem clienților noștri patru stiluri de amenajare create perfect pentru a răspunde acestei nevoi. De asemenea, le oferim acestora tot ceea ce au nevoie pentru a transforma casa în acasă. De la pardoseli diverse, tencuieli și tapet în nuanțe variate, până la materiale textile și decorațiuni deosebite, toate pot fi găsite în magazinele noastre”, a declarat Mugurel – Horia Rusu, Directorul General al Hornbach România.

Astfel, potrivit afirmațiilor sale, stilurile de amenajare propuse pentru acest sezon sunt Happy Hours, Botanical Beauty, Take it Easy și Back to Nature.

Happy Hours – Contrast ușor

Jocul de culori din stilul Happy Hours are menirea de a aduce buna dispoziție prin lumina și lejeritatea pe care o emană. Funcțional, natural, autentic, dar și jucăuș în același timp, Happy Hours are la bază nuanțe de verde pal, bleu, roz pudrat sau orange pal. Combinația dintre acestea, alături de decorațiuni de inspirație florală, au rolul de a aduce permanent zâmbetul pe buze și de a crea percepția unei vieți pline de veselie.

Botanical Beauty – Înapoi la rădăcini

Sugestia de ambient Botanical Beauty îmbină perfect confortul și comoditatea, reprezentând întoarcerea la rădăcini, la natură, la tot ceea ce este veritabil. Simplitatea și naturalețea în stil nordic sunt principalele caracteristici ale acestui tip de amenajare, toate elementele asigurând pacea în cadrul familiei. Botanical Beauty își exprimă puterea prin culorile propuse. Nuanțele puternice de verde se îmbină în perfectă armonie cu cele blânde de gri, creând un echilibru primordial. Noul stil propus de Hornbach este dominat și de prezența plantelor amplasate în zonele cheie ale încăperilor pentru a oferi senzația de relaxare pe care doar natura o poate aduce.

Take it Easy – Totul poate fi simplu

Când toate aspectele vieții par greu de gestionat, la finalul unei zile obositoare sau pur și simplu când este frig afară, oricine își dorește să se refugieze într-un ambient cald, primitor, plin de lumină. Tocmai acest lucru își propune să realizeze și stilul de amenajare Take it Easy propus de Hornbach. Acesta se diferențiază mai ales prin mixul de culori creat special pentru a alinta simțurile. Combinația de nuanțe de scorțișoară, șofran, miere și tonurile de roșu sau coral fac interiorul confortabil.

Back to Nature – Atât de puțin, pentru a te simți bine

Emoțiile sunt cele care contează cel mai mult în acest stil de amenajare. Back to Nature își dorește să aducă fiecare element natural mai aproape și să îl integreze în cât mai multe colțuri ale casei. De altfel, întoarcerea la natură creează invariabil o stare de bine. Propunerea Hornbach are la bază nuanțe de maro și crem, creând o senzație de luminos și tandru. Mai mult de atât, prezența lemnului natur în cele mai multe elemente de mobilier este un alt aspect ce diferențiază acest tip de decorare. De asemenea, în prim plan sunt aduse utilitatea și longevitatea inspirate de natură.

Cele patru stiluri propuse de Hornbach în această perioadă se pot regăsi în magazine.

Foto fr si main: By Photographee.eu /Shutterstock