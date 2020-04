Comunicat de presa

Potrivit Doclandia.ro, cel mai mare spital virtual dezvoltat in Romania, sistemul de sanatate romanesc are nevoie urgent de introducerea consultatiilor la distanta, facilitate prin sisteme de telemedicina. In acest fel, poate fi redus semnificativ numarul pacientilor care pot fi infectati si care pot transmite virusul altor persoane prin simpla prezenta la spital sau la cabinetele medicilor de familie.

De aceea, Doclandia face un apel catre statul roman pentru a urgenta adaptarea legislatiei medicale pentru sustinerea medicinei online. De asemenea, Doclandia anunta ca ofera gratuit platforma sa tehnologica Guvernului Romaniei, in special Ministerului Sanatatii, pe perioada starii de urgenta, pentru a fi utilizata de catre toti medicii romani.

Astfel, statul roman poate decide sa puna la dispozitia medicilor un mediu online securizat si viabil pentru a continua consultatiile pacientilor, de la distanta, prin video si chat. Totodata, daca se va crea cadrul legislativ favorabil, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate poate deconta medicilor aceste consultatii video astfel incat pacientii romani sa poata beneficia de consultatii online gratuite.

Odata cu ordinul semnat pe 23 martie 2020 de Ministerul Afacerilor Interne, prin care se suspenda consultatiile programate si programabile in structurile ambulatorii ale spitalelor publice si private, reprezentantii companiei afirma ca cei mai multi dintre pacientii cu probleme de sanatate usoare pot apela cu incredere la medicina de la distanta, telemedicina, prin care pot beneficia de consultanta medicala, sfaturi competente si personalizate direct de pe smartphone, tableta sau laptop de la medicii specialisti.

Pandemia cauzata de noul coronavirus a generat provocari majore pentru toate sistemele de sanatate din lume. O evolutie rapida a cazurilor confirmate pozitiv cu COVID-19, in doar cateva zile, pune la grea incercare capacitatea operationala si umana a spitalelor din Romania. Rata ridicata de contagiune a noului coronavirus poate fi contracarata prin eficientizarea trierii pacientilor care se prezinta la consultatii in cabinetele medicilor de familie sau la spitale, cu simptomatologie asemanatoare gripei.

Prin Doclandia se poate monitoriza un numar nelimitat de pacienti, chiar si cei suspecti de infectare cu noul coronavirus, si se poate interveni in cel mai scurt timp cu actiunile necesare specifice. Astfel, se poate asigura infrastructura necesara pentru izolarea unui numar foarte mare de pacienti, si o monitorizare continua a situatiei la nivel national, avand rapoarte in timp real atat pentru medici, cat si pentru pacientii romani, oriunde s-ar afla acestia. In acest mod, Guvernul Romaniei poate veni cu o solutie importanta in vederea stoparii extinderii coronavirusului, monitorizandu-i pe romani, la domiciliu, fara niciun cost aditional de amenajare locatii de carantina.

“In contextul masurilor luate de Statul roman de suspendare a consultatiilor efectuate in structurile ambulatorii ale spitalelor de stat si private, pentru a diminua riscul de contaminare cu COVID-19, vom asista in curand la o migrare masiva a consultatilor in online. De aceea, punem gratuit la dispozitia medicilor si pacientilor cel mai mare spital virtual din Romania si singura de acest fel din Romania. Astfel, toti romanii cu acces la internet vor putea solicita online, prin mesaje text sau interactiune video, opinii medicale avizate de la medicul de familie sau un medic specialist.

Este de laudat solidaritatea spitalelor publice si a celor private, precum si a unor actori din administratia publica de a implementa diverse solutii de telemedicina in ultima perioada, insa suntem de parere ca o solutie profesionista, aliniata standardelor medicale si tehnologiei anului 2020, poate fi construita doar in timp. Pe aceasta cale, doresc sa ii invit sa ia legatura cu noi, pentru ca doar prin colaborare si ajutor reciproc putem trece cu bine prin aceasta perioada dificila. Avem o solutie completa dezvoltata in Romania, care poate ajuta semnificativ sistemul de sanatate autohton”, a declarat Matei Tiboc (Foto), fondatorul Doclandia.

De la decretarea starii de urgenta, peste 100 de medici si-au deschis cabinete online

In ultima saptamana, peste 100 de medici si-au deschis cabinete online in spitalul virtual Doclandia, iar alte cateva sute de medici generalisti sau specialisti sunt in stadiul de verificare a documentelor care atesta dreptul de a practica medicina si vor putea oferi consultantii online in curand.

Atat medicii, cat si pacientii, isi pot deschide un cont gratuit in platforma. Pacientii vor plati doar vizitele pe care le solicita la orice specializare, in functie de patologie si simptome, insa medicii inregistrati pe platforma pot oferi consultatii virtuale pro-bono pacientilor, la alegerea lor. Utilizatorii pot crea profiluri medicale pentru fiecare membru al familiei lor, istoricul medical fiind accesibil oricand de pe propriul smartphone. In plus, spitalul online Doclandia ofera posibilitatea pacientilor de a salva in contul personal vizitele video, astfel incat acestea sa poata fi revazute oricand este nevoie.

Tehnologia din spatele Doclandia respecta standardele HIPAA (The Health Insurance Portability and Accountability Act), ceea ce ofera standarde inalte de securitate, fiind special destinata industriei medicale, fata de alte platforme care permit comunicarea video, dar care nu sunt dedicate telemedicinei si care nu acopera toate nevoile utilizatorilor, inclusiv securitatea informatiilor, foarte importanta in acest domeniu. Toate vizitele in platforma Doclandia.ro sunt securizate si encriptate, la aceste informatii avand acces doar pacientul si medicul lui.

In ceea ce priveste procedura de inscriere, dupa verificarea autenticitatii profesiei in platforma, medicii nou inrolati pe Doclandia.ro trebuie doar sa isi selecteze orarul de lucru si tariful perceput pentru vizita. Platforma are capacitatea de a sustine simultan peste 100.000 de sesiuni consult pacient-medic.