Comunicat de presa

Perioada grea prin care trecem cu totii a adus cu sine o stare de introspectie si cautarea unor modalitati de sprijin eficient a categoriilor cele mai afectate de pandemia cu care ne confruntam. ADN-ul 2activePR a incorporat mereu Viitorul, chiar si adresa noastra, strada Viitorului 14, este o marturie in acest sens. Prezentul ne arata ca se impun noi modele de business.

Ca urmare, am decis sa avem o abordare constructiva si strategica, cu efect rapid, care sa sustina comunitatea micilor antreprenori si care sa contribuie la dezvoltarea unei economii locale durabile. Raspunsul firesc al acestor cautari este lansarea noului nostru proiect New Future, o initiativa pro-bono adresata micilor antreprenori romani prin care ne dorim sa selectam 10 proiecte autohtone carora sa le oferim consultanta si implementare pentru campaniile de lansare/relansare de produs sau servicii.

Acest demers este deschis catre antreprenorii care si-au construit sau sunt pe cale sa isi construiasca o afacere bazata pe sustenabilitate si grija fata de mediul inconjurator, pe inovatie, pe folosirea resurselor locale, pe generarea unui impact pozitiv in comunitatea careia i se adreseaza, dar si pe respectul fata de furnizori si parteneri.

„Traim o perioada unica ce ne invata lectia rezilientei si a solidaritatii. Mai mult ca niciodata trebuie sa ne punem in slujba comunitatii si sa proiectam pe termen lung, asigurandu-ne ca pregatim de acum societatea in care vrem sa traim post-pandemie. Proiectele pro-bono sunt parte din ADN-ul companiei, iar sustinerea afacerilor locale autentice si sustenabile este un demers ce ne-a dat, pe langa satisfactii deosebite, multa energie si incredere in viitor. In plus, cred ca aceasta este cea mai viabila si consistenta directie de dezvoltare pentru agentie. De aceea, demararea unui astfel de proiect a venit ca un raspuns natural pentru intreaga echipa.” a declarat Corina Barladeanu, owner 2activePR.

Proiectul se va derula incepand cu luna mai, iar antreprenorii ce considera ca afacerea lor respecta criteriile mentionate mai sus, sunt invitati sa ne transmita: povestea lor de business, un CV, precum si o argumentatie / informatii despre sustenabilitatea si impactului initiativei sale asupra comunitatii. Inscrierile sunt asteptate pana pe 15 mai, pe e-mail, la newfuture@2activepr.ro

„Ne dorim sa contribuim activ la succesul proiectelor valoroase, spunandu-le povestea de business si aducand in atentia publicului produsele sau serviciile lor inovatoare. Iar pentru a atinge aceste obiective vom folosi strategii de lansare, care sa incorporeze tactici de influencers si media relations. Pe aceasta cale solicitam ajutorul tuturor publicatiilor din Romania, acela de a sustine si ei micile proiecte creative si antreprenorii din spatele lor, dedicandul-le acestora un spatiu online mai amplu. Doresc sa incurajez mass media sa faca din acest gen de relatari o prioritate pentru politica lor editoriala si sa creeze pagini si emisiuni speciale dedicate acestor afaceri pe cale sa se nasca.” adauga Corina Barladeanu.

Business-urile castigatoare vor fi desemnate in functie de afinitatea cu criteriile de sustenabilitate, inovatie, impactul in comunitate si respect fata de furnizori si parteneri si vor fi sustinute de o echipa dedicata, care va crea si implementa pentru fiecare dintre acestea o campanie de lansare/relansare de produs sau servicii.