Comunicat de presa

Inceputul lui 2020 aduce si mai multe oportunitati de cumparaturi pentru clientii Bucuresti Mall Vitan. Un nou magazin Braiconf, brand 100% romanesc de imbracaminte, si-a deschis usile la parterul Bucuresti Mall-Vitan. Traditia Braiconf a inceput in urma cu 70 de ani, cand prima camasa a fost creata in fabrica din Braila. De atunci, magazinul pune la dispozitia domnilor si doamnelor de toate varstele haine si accesorii perfecte pentru orice tinuta.

Prezent pe piata romaneasca inca din 1950, Braiconf continua sa se extinda la peste jumatate de secol de la lansare, magazinul din Bucuresti Mall-Vitan fiind cel de-al 14-lea deschis in Romania. In cadrul noului magazin, clientii pot beneficia de cunoscutul serviciu Braiconf Made to Measure, prin intermediul caruia orice client isi poate comanda o camasa croita intocmai pe masurile sale.

Inca de la infiintare, minutiozitatea in definitivarea detaliilor continua sa fie un aspect care caracterizeaza brandul. Braiconf se asigura ca toate procesele implicate in crearea camasilor barbatesti, a costumelor, accesoriilor si ale pieselor ready-to-wear de dama, sa fie atent supravegheate astfel incat rezultatele sa intalneasca asteptarile clientilor.

Pentru crearea produselor, Braiconf utilizeaza cele mai noi echipamente si tehnologii de ultima generatie pentru a asigura un proces de productie de inalta calitate, de la croieli si tesaturi si pana la tehnicile de ambalare a produselor. Atentia acordata materialelor, cusaturilor si modelelor este unul dintre motivele pentru care camasile Braiconf continua sa fie piese de baza in garderoba celor care tin la calitatea tinutelor pe care le imbraca.