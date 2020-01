comunicat de presa

Noul Board al Copiilor din România, Avocatul Poporului și Avocatul Copilului s-au întâlnit marți într-o primă consultare în care au discutat despre prioritățile copiilor și rolul Avocatului Copilului în anii următori, pentru ca drepturile copiilor români să fie promovate și respectate.

Cu această ocazie, Reprezentanța UNICEF în România și Avocatul Poporului au semnat un Memorandum de Înțelegere pentru perioada 2020-2022.

“Consultarea cu Boardul Copiilor care a avut loc astăzi și Memorandumul semnat cu UNICEF reprezintă pași importanți în direcția funcționării la capacitate maximă a Avocatului Copilului, structură independentă în cadrul Avocatului Poporului, care trebuie să devină un mecanism pe deplin funcțional pentru apărarea, protecția și promovarea drepturilor copilului, inclusiv prin implicarea constantă a copiilor”, a declarat Renate Weber, Avocatul Poporului.

Înființat în 2018, Avocatul Copilului este o structură coordonată de un adjunct al Avocatului Poporului, care acţionează în scopul promovării şi protejării drepturilor copiilor. Printre atribuțiile Avocatului Copilului se numără colaborarea cu structurile formale ale copiilor, dar și propunerea de măsuri menite să încurajeze participarea copiilor la luarea deciziilor care le afectează viețile.

„Pentru a ne asigura că toți copiii se bucură de toate drepturile și că politicile publice sunt construite pe bază de evidențe, este nevoie de o monitorizare permanentă a drepturilor copilului. Avocatul Copilului este un garant al respectării drepturilor copilului și un partener cheie în promovarea participării copiilor, inclusiv prin consultări online și offline. Mă bucur că Boardul Copiilor va lucra îndeaproape cu Avocatul Copilului pentru monitorizarea și promovarea drepturilor copilului”, a declarat Gabriel Vockel, Reprezentant adjunct, UNICEF în România.

UNICEF va acorda suport tehnic pentru ca Avocatul Copilului să devină membru al Rețelei Europene a Avocaților Copilului (European Network of the Ombudspersons for Children – ENOC), precum și pentru creșterea capacității personalului propriu. Asistența UNICEF va privi inclusiv îmbunătățirea sistemului de înregistrare a petițiilor.

UNICEF și Avocatul Copilului vor colabora de asemenea pentru promovarea unei culturi a responsabilității și transparenței instituționale privind respectarea drepturilor copiilor în România.

Peste 1800 de copii și adolescenți și-au exprimat opinia despre rolul Avocatului Copilului prin intermediul platformei inovatoare U-Report utilizată de UNICEF. Rezultatele sondajului sunt disponibile aici.

Despre Boardul Copiilor

Înființat în 2019, Boardul Copiilor din România este un grup format din copii de diferite vârste, din toată țara, provenind din medii familiale şi din sistemul de protecţie a copilului, cu origini etnice diferite şi cu o experienţă variată în domeniul reprezentării. Pentru cea mai mare parte dintre ei, este prima dată când vocea lor ajunge la factorii de decizie, 24 din cei 30 de membri fiind recrutați în ultimele luni din 2019.