Comunicat de presa

Cu aceasta viziune, Domestos, in colaborare cu Crucea Rosie Romana si in parteneriat cu Ministerul Educaţiei Nationale, lanseaza cea de-a cincea editie a campaniei „Domestos sustine igiena in scoli”. in 2019, Domestos militeaza pentru Dreptul la toalete si face un pas inainte in a asigura conditii optime de igiena in scolile din Romania, prin dotarea cu grupuri sanitare acolo unde in prezent acestea sunt in curte, sau renovarea toaletelor din scolile unde acest lucru este necesar.

Scolile sunt invitate sa se inscrie pe www.domestos.ro, pentru a putea oferi astfel elevilor sansa unor conditii mai bune de igiena. Campania se desfasoara in perioada octombrie 2019 – septembrie 2020 si include o sponsorizare in valoare de 45,000 euro pentru dotarea efectiva a doua scoli cu grupuri sanitare si modernizarea toaletelor in alte doua institutii de invatamant, in timp ce 100 de scoli vor primi produse de curatenie Domestos.

Crucea Rosie Romana va gestiona fondurile si va coordona intreg procesul, de la autorizarile necesare pana la instalarea efectiva si punerea in functiune a grupurilor sanitare. Pe baza conditiilor de eligibilitate a unitatilor scolare inscrise si a capacitatii de implementare a Crucii Rosii Romane, se vor stabili, la fiecare 3 luni, unitatile de invatamant unde vor incepe lucrarile.

In plus, pentru anul in curs, Crucea Rosie Romana a demarat deja procesul de amenajare a unui grup sanitar in scoala Podisor, comuna Bucsani, judetul Giurgiu, in urma unei donatii suplimentare de 15,000 euro din partea Domestos.

Organizatorii campaniei fac un apel public pentru donatii catre toate persoanele fizice si juridice care isi doresc sa contribuie la aceasta cauza, astfel incat sa nu mai existe nicio unitate de invatamant cu toalete in curte si conditii precare de igiena. Donatiile se pot face direct pe www.crucearosie.ro sau in contul RO61BRDE410SV36413364100, deschis la BRD Agentia Piata Romana.

Ministerul Educatiei Nationale este partener si in acest an, incurajand scolile sa aplice in cadrul campaniei, promovand importanta igienei atat in scoli, cat si acasa.

Andra, artista si mama a doi copii, sustine campania alaturi de Ela Craciun si cunoscuti bloggeri cu comunitati active de parinti, preocupati de conditiile in care invata copiii lor.

„Copiii au nevoie de conditii de igiena decente in scoli. Este dreptul lor, nu un privilegiu, sunt absolut de acord cu asta. Ei trebuie sa fie in siguranta, sa se simta confortabil, sa nu le fie frig, sa aiba un grup sanitar decent, cu un loc unde sa se si spele pe maini. Ca artist care vede zeci de localitati mici si mari in fiecare an, stiu ce dificultati intampina multi copii din Romania. Am fost si eu elev la randul meu, stiu cat de important este sa ai acces la o toaleta decenta. Nu in ultimul rand, sunt mama si imi doresc pentru copiii mei conditiile cele mai bune. Nu stiu ce as simti daca as sti ca sunt expusi zilnic riscurilor unei igiene precare existente in grupurile sanitare insalubre si nesigure. M-am alaturat acestui demers din dorinta de a ajuta cat pot de mult la promovarea importantei igienei in scoli”, a spus Andra.

„E foarte trist sa te gandesti ca in secolul in care tehnologia a evoluat atat de mult si oamenii se gandesc la calatoriile pe Marte, exista copii care nu au conditii optime de igiena in toaletele din scoli. Cand infrunti un astfel de adevar nu poti decat sa iti dai seama cat de norocos esti ca ai la dispozitie ceva ce pare normal, banal, firesc. De asta uneori e bine sa mai iesi din „bula” ta si sa privesti lumea cu alti ochi. Dincolo de disconfort, sanatatea acestor copii este pusa in pericol. Este al doilea an in care ma implic in aceasta campanie si ma bucur sa vad cu ochii mei rezultatele, sa stiu ca zeci de mii de copii beneficiaza in urma acestei initiative de conditii de igiena mai bune in scolile lor“, a spus Ela Craciun, autoarea blogului de parenting www.elacraciun.ro si mama a trei copii.