Comunicat de presa

Danone continua traditia sa anuala si organizeaza o noua editie a Zilei Portilor Deschise, pe 26 octombrie 2019. in cadrul unui eveniment dedicat publicului larg, compania deschide portile fabricii de iaurt din Bucuresti tuturor celor interesati sa afle cum se produce iaurtul de calitate din lapte proaspat, colectat de la fermele si gospodariile din Romania.

incepand cu 15 octombrie, toti cei care doresc sa viziteze fabrica Danone din Bucuresti se pot inscrie completand formularul disponibil online pe www.danone.ro. Timp de o zi, in intervalul orar 10:00-18:00, doritorii vor putea vizita, pe baza inscrierii prealabile, fabrica de iaurt si vor putea intalni angajatii companiei. Interesul consumatorilor pentru acest tip de eveniment s-a dovedit anterior a fi mare si locurile disponibile s-au epuizat cu rapiditate.

„Noua generatie de consumatori este preocupata de provenienta ingredientelor din alimentele pe care le consuma si este normal sa fie asa, data fiind legatura stransa a nutritiei cu sanatatea lor si a celor dragi. Tocmai pentru ca recunoastem normalitatea unor astfel de intrebari, deschidem portile fabricii si ii invitam sa cunoasca in mod direct detalii despre cum laptele ajunge iaurt in fabrica Danone.

Mai mult, in acest an putem vorbi si despre doua momente speciale, respectiv 20 de ani de cand fabrica Danone opereaza in Romania si 100 de ani de cand Danone a produs primul iaurt in Barcelona. Un moment unic de celebrare, in care putem face un bilant unde am ajuns un secol mai tarziu: inspirati de viziunea Danone < >, continuam sa aducem sanatate prin alimentatie unui numar cat mai mare de oameni, avand, in acelasi timp, grija de resursele planetei”, declara Cristina Popescu, Director Comunicare Danone Europa de Est.

„Definit scurt, in doar trei cuvinte, iaurtul inseamna < >. Fermentarea este un proces simplu de conservare, cunoscut de mii de ani, dar este nevoie de cateva lucruri esentiale pentru a face iaurtul bun: lapte de calitate, igiena ireprosabila si rigurozitate in ceea ce priveste standardele la care lucram. Fiecare pahar de iaurt poarta in el pasiunea si eforturile oamenilor implicati – colegi din toate departamentele companiei sau parteneri-fermieri care ne trimit laptele. Sigur, avem si cateva ajutoare de seama, cinci roboti implicati in operatiunile repetitive din procesul de ambalare. Asadar, va asteptam la fabrica sa ne cunoasteti pe toti, asa cum suntem noi in fiecare zi de lucru”, declara Cornel Petrache, Directorul fabricii Danone din Bucuresti.

in cei 20 de ani de productie locala, Danone Romania a investit constant in modernizarea fabricii, iar astazi trimite iaurturi in alte 13 tari din regiune, aplicand standarde inalte de calitate si siguranta. Danone colecteaza anual peste 60 de milioane de litri de lapte proaspat, in cea mai mare parte provenit din surse locale, iar productia zilnica a fabricii este de 1 milion de iaurturi.

Programul „Vino acasa la Danone”, desfasurat in fabrica din Bucuresti, cuprinde si vizite dedicate copiilor din clasele I-VIII, care au loc in fiecare zi de miercuri a anului scolar, dar si vizite dedicate studentilor sau partenerilor din zona de retail.