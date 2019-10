„De ani buni, am renunțat la carne. Am vrut să mă asigur că mesele mele sunt echilibrate, că organismul meu primește tot ceea ce are nevoie pentru a funcționa la parametri optimi. La micul dejun, de exemplu, prefer să consum fructe și sucuri sau smoothie-uri sanatoase. Dacă vreau să slăbesc, de exemplu, le aleg pe cele care sunt recomandate în astfel de situații. De asemenea, tot la micul dejun, pot alege un soi de icre „false” pe care le fac din quinoa. Sunt absolut minunate, chiar zici că sunt icre. Pentru prânz aleg să fac șnițele din pleurotus, de exemplu, am rețeta de la mama mea. Altfel, sunt zile în care consum și pește.”, explică artista.

Pe de altă parte, specialistul Anca Alungulesei a povestit foarte frumos despre aceasta întâlnire. „Ieri am avut plăcerea de a o avea în cabinet pe Paula Seling. O știam de ani de zile de la televizor. La fel ca o țară întreagă. Percepția mea despre ea, după aparițiile tv, de-a lungul timpului, a fost că este o persoană extrem de discretă, delicată, sensibilă, emoțională. Și cu o voce de înger care ajunge la inimile celor care o ascultă.

Întâlnirea aceasta mi-a confirmat ceea ce știam/bănuiam deja despre ea, însă mi-a revelat faptul că, în spatele unui chip frumos, se ascunde un munte de iubire pentru cei din jur. Despre alimentație am vorbit ușor detaliat, pentru că Paula face deja alegeri conștiente și asumate, potrivite pentru ea. Am vorbit însă mult despre empatie, conectare, acceptare și iubire. Căci, în final, acestea sunt reperele care contează. Chiar și atunci când mergi la nutriționist și îi dezvălui care este relația ta cu mancarea. Rolul meu în cabinetul de nutriție este de a ghida, nu de a judeca. De a sprijini îmbunătățirea stilului alimentar cu scopul final de a crește calitatea vieții. Căci, prea puțin contează 90/60/90 atunci când vorbim de fericire și împlinire. La orice nivel ne raportăm. Nu-i așa? Dincolo de calculul caloriilor din farfurie, mâncarea este terapie pentru trup și sprijin pentru suflet”, conchide Anca Alungulesei.