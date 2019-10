Comunicat de presa

Din grija pentru mediul inconjurator, de la 1 octombrie, Kaufland Romania a introdus in magazine pungi biodegradabile compostabile la raioanele de legume – fructe, vitrina cu servire asistata, produsele care se vand vrac si raionul de paine.

Pungile biodegradabile compostabile de la raionul de legume-fructe si de la raionul de produse congelate vrac vor putea fi achizitionate de catre clienti la 0,10 lei/bucata. in acest mod, Kaufland lanseaza o invitatie catre clienti de a limita utilizarea excesiva a pungilor de unica folosinta, fie ele si biodegradabile, si de a contribui prin acest gest la demersurile de a proteja mediul inconjurator.

,,Consumul excesiv de pungi dauneaza grav comunitatii” – sub acest slogan, compania da startul unei campanii de comunicare prin care clientii sunt incurajati sa foloseasca cat mai putine pungi, in mod responsabil, limitand irosirea lor, sa vina cu punga de acasa si sa reduca astfel cantitatile de deseuri generate.

Pe langa pungile biodegradabile, Kaufland Romania a listat si o alternativa speciala pentru clienti: saculeti reutilizabili pentru cantarirea produselor de la raionul legume-fructe. Saculetii vor putea fi achizitionati la pretul de 5.99 lei, pachetul cu 2 bucati. Estimarile arata ca prin introducerea acestor masuri in magazine, cantitatea de plastic de unica folosinta, nereciclabil, este redusa cu 40 de tone de ambalaje/luna.

,,Fiind oferite in mod gratuit atata timp, ne-am consolidat obiceiul de a considera pungile de unica folosinta fara valoare si de aceea sa le folosim excesiv, sa le irosim, fara sa ne gandim ca ele au un impact de mediu. Generam foarte multe deseuri si este timpul sa ne schimbam obiceiurile la cumparaturi. Am listat pungi biodegradabile, insa suntem prima retea de retail care nu le va oferi gratuit, din dorinta de a limita irosirea lor si a transmite clientilor un mesaj de responsabilitate”, declara Valer Hancas, Director Comunicare si Corporate Affairs Kaufland Romania.

Nu este neaparat nevoie ca legumele si fructele sa fie puse in punga de unica folosinta

Kaufland intelege ca cea mai buna varianta pentru mediul inconjurator este neutilizarea niciunui tip de punga, fie ea si din bioplastic, de aceea compania transmite clientilor ca pot cantari legumele si fructele in urmatoarele moduri permise in magazine:

fara nicio punga, punand produsele direct pe cantar, daca cantitatea sau articolul le permite (de exemplu pentru banane sau un pepene galben);

in punga reutilizabila adusa de client de acasa;

in noul saculet reutilizabil pentru legume-fructe, pe care clientii il pot cumpara din magazine;

daca nu au la ei o alternativa reutilizabila, clientii pot cumpara o punga biodegradabila din magazin;

Cu aceasta ocazie, Kaufland Romania prezinta si primul studiu ce arata comportamentul romanilor fata de utilizarea excesiva a pungilor si in ce masura sunt dispusi sa devina mai responsabili.

Studiul a fost realizat in septembrie 2019, de Departamentul de cercetare al companiei Kaufland Romania cu ajutorul unei agentii de research, pe un esantion reprezentativ la nivel urban de 1001 de persoane.

Potrivit acestuia:

54% dintre oameni ar prefera pungi biodegradabile la raionul de legume fructe.

8 din 10 romani obisnuiesc sa foloseasca pungi pentru cantarirea fructelor si legumelor. Doar 20% dintre ei au un comportament anti-risipa: mai exact, 7% dintre romani nu folosesc deloc punga, iar 14% spun ca vin cu punga reutilizabila de acasa.

4 din 10 romani au declarat ca introducerea pungilor biodegradabile contra-cost i-ar determina sa isi schimbe comportamentul de a utiliza excesiv pungi de unica folosinta la legume-fructe. Potrivit acestora, ei fie vor folosi mai putine pungi, fie vor opta pentru pungi reutilizabile, fie vor renunta cu totul la ele.

La nivel european, datele arata ca aproximativ 100 miliarde de pungi de plastic sunt folosite intr-un an in UE.1 Un european utilizeaza, in medie, 200 de pungi de unica folosinta intr-un an, care adesea ajung in natura. Din acestea, 90% sunt pungi subtiri de unica folosinta.2

Noile pungi biodegradabile compostabile aduc un nou standard pe piata de retail

Noile pungi sunt realizate din amidon de porumb, sunt 100% biodegradabile compostabile si contin un minim 40% materie prima bio obtinuta din surse regenerabile organice.

Kaufland ofera pungi cu certificare TÜV HOME OK Compost, ceea ce inseamna ca sunt complet biodegradabile in conditii obisnuite compostarii, acasa, si nu industrial. Spre deosebire de acestea, pungile Industrial OK Compost sunt garantate ca fiind biodegradabile doar intr-un centru de compostare industriala.

Pungile respecta standardele europene EN 13432 pentru ambalajele biodegradabile care pot fi transformate in compost. Biodegradarea reduce semnificativ cantitatea de deseuri, in timp ce compostul produs poate fi utilizat in scopuri agricole si horticole.

De asemenea, de la 1 ianuarie 2020, toate sacosele tip maieu, de la casele de marcat din magazinele Kaufland vor fi inlocuite cu o varianta reutilizabila. Schimbarile fac parte din demersurile companiei pentru strategia anti-plastic demarata la nivelul grupului.

Circuit complet

In plus, in parcarile a 17 magazine poti gasi aparate automate de reciclare pentru trei tipuri de ambalaje: PET-uri, sticla si doze de aluminiu. in primele 6 luni ale acestui an au fost colectate aproximativ 32 de tone de ambalaje. Pana la finalul anului 2021, obiectivul este ca toate magazinele Kaufland din Romania sa beneficieze de acest tip de infrastructura de reciclare.

Kaufland Romania investeste anual in proiecte dedicate protectiei mediului. Cel mai recent demers in aceasta directie a fost proiectul Actionam pentru Ape (A.P.A.), lansat de Kaufland Romania si Asociatia Act for Tomorrow, reprezentand prima actiune de curatare de deseuri a litoralului Marii Negre, din cadrul unui amplu program ecologic. Cu ajutorul a peste 500 de voluntari am reusit sa strangem peste 7,6 tone de deseuri, preponderente fiind plasticul si sticla.

Strategia pentru mediu ReSet Plastic

Proiectul Kaufland Romania este parte din initiativa REset Plastic, strategia integrata dezvoltata la nivel international a grupului Schwarz privind plasticul. Abordarea holistica cuprinde de la evitare, design, reciclare si inlaturare pana la inovare si informare. Astfel va fi redusa utilizarea plasticului iar circuitele vor fi inchise. Mai multe informatii pot fi accesate pe: www.kaufland.ro/resetplastic