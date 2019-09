Comunicat de presă

Care sunt principalele produse de pe wish list-ul tău de beauty? Noi suntem siguri că și fondul de ten se află printre ele. 😁 Imaginează-ți numai acel look perfect, ca de revistă... Imaginează-ți puterea pe care ți-o oferă un fond de ten cu acoperire excelentă și confortabilă în același timp. Nu, nu este imposibil. Bourjois a creat fondul de ten Always Fabulous Extreme Resist 24H; în sfârșit, un fond de ten life-proof care să fie oricând la dispoziția ta – o nouă armă secretă!

Acoperire mare – bifat. Textură fină, semi-mată – bifat. Confort maxim pe durata purtării – bifat. Respectând tradiția Bourjois în ceea ce privește crearea unor produse premium la prețuri accesibile, Always Fabulous Extreme Resist 24H aduce în prim-plan toate calitățile pe care le poate avea un fond de ten. În plus, pe lângă acoperirea flawless, transfer-proof, produsul oferă tenului tău și protecție solară (FPS 20), un boost de vitamina E și acid hialuronic, toate încorporate într-o formulă oil-free, ce rezistă până la 24 H.

Always Fabulous Extreme Resist 24H vine în 6 nuanțe ofertante: de la cel mai deschis, 120 Ivory, până la cel mai închis, potrivit tenurilor măslinii – 520 Caramel.

Pentru a-ți oferi un look complet și perfect, fondul de ten este însoțit și de un anticearcăn cu același nume, Always Fabulous Extreme Resist 24H concealer, și aceleași proprietăți – full coverage, textură oil-free, hidratantă și bogată în vitamine și acid hialuronic, precum și FPS 20.