Comunicat de presa

Pentru a demonstra potentialul unui astfel de loc, HORNBACH, unul dintre principalii retaileri locali de materiale de constructii si gradinarit, a transformat un balcon anost din centrul Bucurestiului intr-o adevarata oaza de relaxare.

Prin intermediul acestei actiuni, HORNBACH indeamna locuitorii oraselor din ce in ce mai urbanizate, care simt nevoia unui spatiu de relaxare, sa-si creeze singuri oaza de liniste si inspiratie in confortul propriei locuinte, cu ajutorul unor idei creative si materiale de calitate.

„Prin acest proiect dorim sa evidentiem rolul important al balconului intr-o locuinta si, mai ales, sa aratam ca acest spatiu, adesea neglijat, are un mare potential si poate deveni cu usurinta locul special al casei. Cu ideile si produsele potrivite, orice balcon poate deveni un spatiu de recreere, iar aceast proiect pus in practica de HORNBACH este menit a fi o sursa de inspiratie pentru oricine isi doreste sa obtina mai mult confort in propria locuinta“, a declarat Mugurel-Horia Rusu, Director General HORNBACH România.

Urmariti procesul de transformare aici:

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Aflat pe Calea Victoriei din Bucuresti, balconul amenajat de specialistii HORNBACH reprezinta, asadar, un exemplu pentru cei care vor sa puna bazele propriului proiect de DIY. Transformarea acestuia intr-o terasa de vis a inceput cu procesul de curatare si nivelare a podelei. Dupa golirea zonei si o curatare temeinica, prima etapa de amenajare a constat in repararea podelei, in cazul de fata aceasta fiind inlocuita cu o gresie.

Produsul a fost ales tinând cont de faptul ca podeaua balconului este permanent expusa schimbarilor de temperatura, ploii si zapezii. Prin urmare, aceasta trebuie sa prezinte rezistenta la temperaturi ridicate, la inghet, sa nu absoarba umezeala, sa fie usor de curatat, neinflamabila si, desigur, sa nu alunece.

Dupa ce balconul a fost curatat si nivelat, urmatorii pasi ai transformarii au fost repararea si vopsirea peretilor si montarea unor corpuri de iluminat noi. Ulterior, atentia a fost concentrata asupra zonei de depozitare, nelipsita din majoritatea balcoanelor. In cazul acestui proiect, spatiul destinat depozitarii a fost infrumusetat cu placi de lemn incleiat, completând astfel cromatica folosita si pentru podea.

In ceea ce priveste finisarile, aspectul modern si elegant al terasei a fost intregit cu ajutorul un bar de lemn montat de-a lungul balustradei. Totodata, ca punct de atractie al amenajarii, a fost construita o lada, acoperita cu câteva pernute, aceasta devenind astfel coltul ideal pentru a-ti petrece timpul liber, dar in acelasi timp si o solutie practica de depozitare.

Fiind un balcon deschis, nota de final a fost data de multitudinea de flori colorate, suspendate pe perete sau agatate de marginea balconului. In acest caz, ghivecele, jardiniere si mastile de ghivece au fost selectate cu atentie, tinând cont de faptul ca plantele urmeaza sa fie mutate in casa in timpul sezonului rece.

Mai multe imagini despre procesul de amenajare si informatii despre produsele folosite sunt disponibile pe www.hornbach.ro/balcon.