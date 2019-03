Comunicat de presa

Lensa.ro, magazin online de optica fondat in 2013, a deschis in Bucuresti primul MegaStore de pe piata de ochelari, acesta fiind cel mai mare magazin de optica din Romania si unul dintre cele mai mari showroom-uri de acest fel din Europa, cu un spatiu efectiv de vanzare de 500 de metri patrati.

Noul MegaStore Lensa concentreaza, intr-un singur loc, colectii de peste 3.000 de modele de ochelari, de la 90 de branduri de renume, printre care Ray-Ban, Police, Guess, Polarizen, Vogue, Silhouette, Hawkers, Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Balenciaga, Polaroid, etc.

Showroom-ul Lensa se afla in apropiere de mall-ul Afi Cotroceni din Capitala, foarte aproape de vechea locatie, fiind acum amplasat stradal.

In ultimii trei ani, Lensa a investit foarte mult in extindere, pornind de la o suprafata de doar 30 mp, in 2016 si ajungand la 500 de metri patrati in 2019.

"Investitiile din ultimii ani facute de marii jucatori din comertul online, care si-au deschis showroom-uri foarte mari, ne-au determinat sa urmam acest trend, asa ca am decis sa deschidem primul MegaStore de pe piata de optica din Romania si unul dintre cele mai mari din Europa. Timpul este foarte important pentru fiecare dintre noi, asa ca o vizita intr-un singur loc unde gasim cateva mii de perechi de ochelari de soare si de vedere ne poate reduce foarte mult cautarile", a declarat Daniel Craciun (29 de ani), fondator si CEO al Lensa.ro.

Anul trecut, peste un sfert din vanzarile Lensa.ro au fost realizate in showroom, in timp ce restul au fost comenzi online.

Vanzari de 1 MIL. euro, in doar 3 luni din 2019

In primele 3 luni ale anului, Lensa.ro a realizat o cifra de afaceri de peste 1 milion de euro din comertul cu ochelari de soare, ochelari de vedere, lentile de contact colorate si lentile de vedere. Vanzarile cumulate de ochelari au fost de aproximativ 10.000 de bucati, in aceasta perioada.

"Trendul in piata de optica ne arata o crestere de 20-30% in 2019. Consideram ca modernizarea activitatii comerciale pe acest segment este o mare oportunitate. Pana la urma, vederea este cel mai important simt in era digitala in care traim iar clientii din Romania pot acum alege cele mai bune solutii pentru o vedere perfecta", a precizat Florin Nita, Business Development Manager Lensa.ro.

Pe langa varietatea mare de modele, Lensa.ro ofera clientilor si o gama extinsa de servicii de optica, cum ar fi: determinarea gratuita a dioptriilor, adaptare la lentile de contact, consultanta specializata privind achizitia de ochelari de vedere, montaj lentile de ochelari, reparatii rame.