Comunicat de presa

Aici gasesti noile piese cheie ale sezonului, precum si produsele de make-up & ingrijire ale momentului, totul la o calitate garantata si preturi atractive.

Fie ca esti in cautarea unei tinute potrivite pentru o iesire cu prietenii in oras sau pur si simplu cauti ceva care sa se potriveasca pentru evenimentele speciale pe care le ai in plan in urmatoarea perioada, la Veranda Mall gasesti tot ceea ce ai nevoie.

Mall-ul din zona pietei Obor a Capitalei este o destinatie pentru cumparatori atât pentru selectia de magazinele de moda si lifestyle, food, drinks & leisure, wellness & entertainment, cat si pentru magazinele dedicate frumusetii si ingrijirii. Din aceste magazine poti achizitiona toate noutatile care te pasioneaza.

Toate aceste noutati au putut fi testate weekendul trecut la cea de-a 5 a editie a „Academiei de Stil”. Evenimentul s-a desfasutat in centrul comercial si s-a bucurat de prezenta a peste 400 de doamne si domnisoare, ce au beneficiat de transformari spectaculoase cu ajutorul make-up artistilor si a hair-stilistilor.

Indragita Dana Savuica, cunoscuta pentru alegerile ei stilistice impecabile, a venit in mall sa testeze produsele si serviciile binecuoscutilor stilisti prezenti la eveniment, ocazie cu care a vizitat si magazinele din mall. si de aceasta data, Dana si-a completat garderoba cu tinute versatile pentru evenimentele sale viitoare si nu numai. Unele dintre aceste piese fiind demne chiar de aparitii pe covorul rosu.

„Mi-a placut foarte mult experienta avuta in Veranda Mall, aceea de a incerca sa-mi gasesc o serie de outfit-uri care sa se potriveasca pentru diverse evenimente sau de ce nu, chiar pentru aparitii pe covorul rosu. in acelasi timp a fost si o provocare interesanta sa explorez posibilitatile de moda si stil din acest centru comercial, pentru ca la final rezultatele au depasit asteptarile.” declarat Dana Savica.

Primavara aceasta te astepam la Veranda Mall pentru #moreshopping, #morefun alaturi de persoanele importante din viata ta.

Pentru mai multe detalii legate de noile colectii din mall, poate fi consultat si website-ul www.verandamall.ro sau pagina oficiala de Facebook Veranda Mall.