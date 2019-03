Comunicat de presa

Popularitatea bauturilor vegetale a crescut in ultimii ani si in randul persoanelor care nu au probleme de sanatate. Peste 36% dintre romani aleg pentru consumul zilnic bauturile vegetale, iar in topul preferintelor - acestia aleg sa le includa in meniu la micul dejun impreuna cu cereale. Aceste date reies dintr-un studiu realizat de BioMania.ro pe un esantion de 500 de persoane.

87% includ saptamanal in alimentatie bauturi bio pe baza de plante

Tendinta catre o viata sanatoasa este in crestere la nivelul Romaniei si este determinata fie de dorinta de a inlocui laptele cu bauturi vegetale BIO (49%), fie din dorinta de a savura gustul unei bauturi pe baza de cereale sau fructe, precum migdalele sau cocosul. 36% dintre respondenti consuma zilnic bauturi vegetale si 21% o data la doua zile.

Doar 8% afirma ca alegerea lor e motivata de un regim alimentar restrictiv (cum ar fi diabetul).

Principalul criteriu de selectie atunci cand vine vorba despre achizitionarea bauturilor vegetale este reprezentat de ingrediente (68%). Romanii acorda o importanta mai mica pretului in procesul de decizie - doar 7% considerand drept criteriu principal costul.

Bugetul mediu lunar pentru bauturi vegetale: maxim 100 de lei

72% dintre romani sunt interesati de adoptarea unui stil de viata sanatos, bazat pe produse fara lactoza, astfel ca au alocat in bugetul lunar o suma maxima de 100 lei pentru achizitia produselor din gama bauturile vegetale.

69% dintre consumatorii romani prefera sa cumpere bauturile vegetale direct din supermarketuri/hipermaketuri, de la rafturile dedicate acestor produse, in timp ce 27% aleg atat magazinele naturiste, cat si magazinele online de specialitate.