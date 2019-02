Comunicat de presa

Incepand cu 6 februarie 2019, lucrurile bune vin usor, iar cumparaturile la Kaufland vor fi si mai avantajoase, datorita Kaufland Card - noul program de loialitate al retailerului, ce rasplateste clientii fideli cu reduceri substantiale, puncte bonus de loialitate si numeroase beneficii.

Cardul digital Kaufland poate fi utilizat in toate magazinele din tara, este foarte usor de folosit si ofera:

Acces la promotii cu reduceri semnificative, create exclusiv pentru utilizatorii Kaufland Card;

Posibilitatea de a colecta si folosi puncte bonus de loialitate, pentru achitarea produselor din campanii non-food;

Promotii personalizate, in functie de obiceiurile de cumparare ale fiecarui client – beneficiu unic in piata, ce va fi disponibil ulterior in cursul anului;

Reducerile de loialitate pentru utilizatorii Kaufland Card sunt considerabile, se pot cumula cu promotiile standard si sunt oferite in fiecare saptamana la alta categorie de produse.

Cardul digital Kaufland este disponibil in cadrul aplicatiei mobile Kaufland – Oferte si Noutati, care poate fi descarcata gratuit atat din App Store, cat si de pe Google Play, iar cel fizic de la Biroul de Informatii din orice magazin Kaufland. Cardul fizic ofera doar accesul la promotiile generale de loialitate.

Prin integrarea cardului digital in aplicatia mobila Kaufland, clientii pot avea acces la toate promotiile disponibile (standard sau de loialitate), precum si la retete, la lista de cumparaturi comuna si alte noutati. De asemenea, in aplicatie isi pot vizualiza oricand numarul de puncte bonus de loialitate acumulate si campaniile promotionale non-food active la care le pot folosi pentru a cumpara mai ieftin.

,,Am creat cardul digital pentru a oferi clientilor toate beneficiile intr-un singur loc, in cel mai usor mod posibil. Ne-am dorit sa simplificam experienta de cumparaturi, punand la dispozitie un alt mod de a interactiona cu ofertele, unul modern si suficient de dinamic pentru a fi luat oriunde de clienti, direct pe telefon. incurajam folosirea cardului digital, fiindca este un instrument sustenabil”, declara Valer Hancas, Director Comunicare si Corporate Affairs Kaufland Romania.

Beneficiile - promotiile de loialitate si punctele Non-Food - vor fi acordate la casele de marcat, prin scanarea cardului digital sau fizic. in magazine, promotiile de loialitate sunt semnalizate prin etichete speciale.

Cardul lansat de echipa Kaufland Romania reprezinta o premiera in reteaua Kaufland la nivel international.

Lansarea programului de fidelitate Kaufland Card este insotit si de o campanie de comunicare 360° - creata sub sloganul Lucrurile bune vin usor. Cele patru spoturi TV ale campaniei il au ca protagonist pe actorul Tudor Istodor, care, in fiecare din cele patru situatii amuzante in care e filmat, ne arata ca lucrurile pot fi mult mai simple decat credem.