Topshop si Topman lansează primul magazin din Romania

Comunicat de presa



Brandurile britanice de fashion Topshop si Topman urmeaza sa intre pe piata din Romania cu un concept unic al design-ului de magazin, in Bucuresti. Impresionantul spatiu de peste 1000 de metri patrati se va deschide publicului in luna martie a acestui an, in Bucuresti Mall.

Grupul Voici La Mode este detinatorul francizei si cel care se va ocupa de extinderea brandului britanic in Romania. Designul magazinului Topshop Topman in Bucuresti este concentrat in jurul produsului. Simplu si totusi intrigant, spatiul permite prin arhitectura ca produsele sa fie mereu in centrul atentiei, indiferent de estetica sezonului sau evolutia trendurilor. Instalatii pop-up, fiecare cu o anumita personalitate, pot fi intalnite in magazin, oferind clientilor o experienta de shopping placuta, ca parte din filozofia marcii.

“Suntem foarte entuziasmati sa adaugam Topshop si Topman in portofoliul nostru si sa putem aduce aceste branduri internationale in Romania, pentru prima data. Am dezvoltat un plan cincinal provocator si putem confirma ca vor mai urma si alte lansari de magazine in 2019”, a declarat Artemis Antoniadou, CEO, Voici La Mode Group.

Peste 200 dintre cele mai stylish modele de imbracaminte si accesorii se vor lansa saptamanal ca parte din colectiile Topshop mainline, Boutique si denim. Topman va oferi game atent selectionate si adaptate fiecarui sezon in colectiile mainline, denim si formal outwear.

Magazinul va pune la dispozitie un serviciu gratuit de Personal Shopping, oferind clientilor o experienta unica. Acestia vor beneficia de sfaturile unui consultant de fashion personal si de acces exclusiv la cele mai noi articole.

“Cautam in permanenta sa imbunatatim si sa inovam experienta de shopping pentru clientii nostri, atat online cat si offline, si suntem extrem de incantati ca noul nostru concept de design de magazin marcheaza expansiunea noastra in Romania. Aceasta inaugurare anunta inceputul unui parteneriat de succes alaturi de Voici La Mode”, a declarat Paul Price, CEO, Topshop Topman.