Kaufland Romania aduce tinerelor mame Primul zambet, cutia cu lucruri necesare in primele zile de viata ale copilului

Comunicat de presa

Kaufland Romania, in colaborare cu Organizatia Salvati Copiii, a lansat proiectul Primul Zambet, prin care ofera mamelor din intreaga tara sprijin inca din primele clipe de viata ale nou-nascutului.

Astfel, 30 de maternitati din Romania vor primi cutii complete cu lucruri necesare bebelusilor, esentiale pentru primele saptamani de viata - si care pot insemna un sprijin major pentru parintii din comunitati vulnerabile. Proiectul vine in beneficiul a 3000 de proaspete mamici.

Cutiile contin produse care se gasesc exclusiv in magazinele Kaufland: haine pentru copii din colectia Kuniboo, produse de igiena si ingrijire din gama bevola® baby, concepute special pentru pielea sensibila a celor mici (sampon delicat, ulei de ingrijire si servetele umede), scutece K-Classic, brosuri cu informatii utile din partea Salvati Copiii si alte lucruri necesare bebelusilor.

Proiectul cutiilor Primul Zambet are la baza conceptul cutiei finlandeze (The Finnish Box), oferita de guvernul Finlandei tuturor mamelor insarcinate in ultimul trimestru si care contine diverse lucruri necesare primelor zile din viata nou-nascutului. Mai mult, Cutia finlandeza este si o politica publica de sanatate care a inregistrat rezultate extraordinare in scaderea mortalitatii infantile in aceasta tara.

In prezent, Finlanda are cea mai mica rata a mortalitatii infantile din Europa: 1,7 decese la 1000 de nascuti vii, in timp ce, la nivelul Romaniei, aceasta este cea mai ridicata din Europa, cu o valoare de 7 la mie, dublu fata de media Uniunii Europene care a ajuns la 3,6 la mie, conform datelor Institutului National de Statistica.1

„Copiii inseamna viitorul unei natii. Ne dorim ca toti copiii Romaniei sa se bucure de un start cat mai bun in viata si sa ajutam, in acelasi timp, tinerele mame. stim ca primele zile din viata de parinte sunt coplesitoare, de aceea Kaufland Romania, alaturi de Organizatia Salvati Copiii, doreste sa ajute proaspetele mame sa se bucure de Primul Zambet si sa stie ca toti copiii se nasc egali, indiferent de locul sau mediul in care vin pe lume”, a declarat Katharina Scheidereiter, CSR Manager, Kaufland Romania.

Primii cinci ani de viata sunt esentiali in construirea unei relatii emotionale sanatoase intre parinti si copil, iar pentru asta mama trebuie ajutata sa isi ingrijeasca nou-nascutul, sa ii fie alaturi, sa ii dedice timp de calitate, avand la dispozitie lucrurile necesare.

„Atunci cand vin pe lume, toti copiii sunt iubiti si prin asta extraordinar de puternici. in programul pe care Salvati Copiii il deruleaza pentru sprijinirea maternitatilor, am vazut nou-nascuti fragili, prematuri de 1.000 de grame, a caror forta i-a uimit si pe medici. De aceea, este important sa ne ingrijim ca fiecare mama care naste sa aiba ceea ce ii este necesar nou-nascutului, pentru ca ea sa se preocupe doar de zambetul acestuia", a spus Gabriela Alexandrescu, Presedinte Executiv Salvati Copiii Romania.

Acesta campanie este gandita a fi inceputul unei bune practici in Romania, care sa ajute mamele in noul lor rol si sa le ofere informatii utile legate de importanta controalelor medicale si a ingrijirii corecte a celor mici. Acest nou model de informare se adauga eforturilor anterioare ale Organizatiei Salvati Copiii de implicare in reducerea mortalitatii infantile prin dezvoltarea de programe suport pentru mame si copii si prin dotarea maternitatilor si sectiilor de nou-nascuti cu echipamente medicale performante.