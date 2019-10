Cum a lucrat imaginația ta pentru noua colecție apărută în acest sezon?

“Noua colecție Andrea Tincu are un nume sugestiv, pentru inspirația care a stat la baza ei.” A Night in the Jungle” presupune atât viața nocturnă din junglă, cât și anumite elemente din savana africană. Este o colecție cu printuri pe care le-am creat manual, prelucrate ulterior digital, tăieturi complexe și combinații cromatice cu puternic impact vizual.”

Care este piesa de rezistență a acestui sezon?

“Rochia elaborată, cu anumite detalii tehnice nu tocmai minimaliste, pe care cunoscătoarele le vor aprecia.”

Te influențează styling-ul actual în creațiile tale? Ce elemente-cheie ai folosit în această colecție?

“Atunci când lucrez la o colecție nouă, sunt foarte organizată. Există anumite etape pe care le urmez, concep un moodboard, iar styling-ul este o parte importantă în acest parcurs creativ. Ca orice designer, prefer să mă documentez temeinic despre tendințele unui sezon, dar să am la final propria semnătură. Styling-ul Andrea Tincu FW 2019-20 presupune suprapuneri tip layers, bandane și esarfe de mătase, accesorii Musette.”

Accesoriile de bază sunt eșarfele. Asta o știu deja. Ce anume e nou în modelele de eșarfe semnate Andreea Tincu?

“Fiecare eșarfă aduce ceva nou. Față de haine, în zona accesoriilor de lux, cum sunt eșarfele, nu poți vorbi de o eșarfă care să repete o poveste deja scrisă. Filosofia acestei linii înseamnă originalitate și compoziții complexe decorative. Primele noutăți ale toamnei sunt eșarfele Jungle Night, Seherezada și Matissiana. Fiecare dintre ele are propria poveste, iar pentru printuri am lucrat foarte mult. Au fost necesare zile întregi de picturi. Sunt eșarfe la care lucrez luni de zile, bineînțeles un anumit program și da, mă bucur mult când oamenii apreciază acest aspect.”

Care a fost experiența în cadrul Vienna Fashion Week. Ce ai simțit, ce ai văzut, care sunt accentele noului an în modă?

“Sunt primul designer român care a mers la acest event, încă de la prima ediție. Este o echipă pe care o cunosc din 2009 și am prezentat aici nouă colecții, ceea ce nu este puțin. În timpul unei prezentări, să știi că timpul meu este dedicat acelei prezentari e de-a dreptul minunat... Am avut o echipă care m-a ajutat, atât la fitting, cât și în timpul show-ului, astfel încât m-am putut focusa strict pe prezentare. Mai mult, am avut o dublă prezentare, una după alta, și cu brandul Sense, pentru care semnez colecțiile din 2007. Este un feedback foarte bun, mai ales ca am cliente fidele care au vazut înainte de podium colecția, și și-au comandat anumite piese în avans.”

O culoare declarată de tine în top pentru acest sezon... Sau poate mai multe culori pe care ți-ai dori ca noi să le purtăm...

“În topul recomandărilor mele, sunt roz fuchsia, viridian green, red orange și verde avocado.”

De ce ar trebui să îmbrăcăm ținutele Andrea Tincu. Se potrivesc unui look urban, relaxat, așa cum ni-l dorim toate ( noi, toate cele care trăim în urban)

“Andrea Tincu se adresează femeilor care apreciază creativitatea și calitatea. Pe de o parte, colecțiile Andreea Tincu au printuri originale, anumite combinații și tăieturi specifice, iar pe de altă parte folosim materiale naturale, foarte multă mătase, inclusiv la căptușeli. Fiecare produs este frumos și pe interior, deoarece calitatea premium se vede și în modalitatea cum e finisat un item. Sunt într-adevăr ținute în care te simți foarte relaxată, deoarece trăim într-un secol în care moda trebuie să ofere și confort, pe lângă creativitate.”

Ce texturi ai folosit în noua colecție? Ce are ea special? Mie îmi pare că emană un aer retro-șic...

“Sunt multe crepuri italiene mate ca aspect sau, din contră, satine-uri de mătase cu luciu specific, lână cu cashmire, vâscoză cu diverse finisări, inclusiv aspect de mătase. Da, colecția are un aer ușor retro-chic, deoarece cred că este un aspect preferat de multe femei. Ne plac inovațiile, noutățile, dar vrem să păstrăm și ceva din farmecul de altădată.”

Planuri? Ce ne mai pregătești?

“O nouă colecție Bridal, o linie nouă ca și concept și câteva modele noi de eșarfe, la care lucrez chiar acum, bineînțeles și eșarfa ediția specială de Crăciun.”