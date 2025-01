IN ACEST ARTICOL:

Agenția BandBook își serbează al doilea an de activitate printr-un mini festival de două zile, alături de opt artiști din portofoliu: Ana Coman, Pinholes, Delta Pe Obraz, Paul Tihan, Cristina Lupu, Andra Andriucă, Prima Dragoste și Diana Căldăraru. Evenimentul are loc la FORM Space, în Cluj-Napoca, între 28 și 29 ianuarie 2025.

Marcăm un an de la primul Showcase al agenției de impresariat BandBook din clubul Expirat din București și 2 ani din momentul în care platforma de servicii s-a lansat în mod oficial. În acest timp, echipa agenției împreună cu artiștii pe care îi reprezintă au trecut printr-o multitudine de concerte, lansări sau turnee, prin intermediul cărora și-au îndeplinit idei și idealuri.

În 2024, BandBook a organizat peste 200 de concerte prin care a adus atât publicului, cât și artiștilor, un alt fel de bucurie, pe care numai muzica de calitate poate să o genereze. După un an plin de încercări și de reușite, agenția va sărbători al doilea an de activitate cu un Showcase la Cluj-Napoca, în FORM Space.

În prima zi de festival, pe 28 ianuarie, pe scenă vor urca artiștii: Ana Coman, Paul Tihan, Cristina Lupu și Andra Andriucă.

În cea de-a doua zi, pe 29 ianuarie, îi vom vedea pe: Delta Pe Obraz, Diana Căldăraru, Pinholes și Prima Dragoste.

„Iată-ne ajunși la 2 ani de când am reușit să lansăm cu mult entuziasm și multă ambiție pe piață această agenție. Acum organizăm al doilea Showcase prin care vrem să arătăm live publicului artiștii din portofoliu. Suntem mai entuziasmați, mai ambițioși, mai ales că am reușit să atragem în jurul nostru artiști fresh, talentați, cu super perspective, care ne împărtășesc viziunile și alături de care am reușit să cutreierăm țara prin turnee sau prin prezențe la festivaluri și, în acest fel, să ajungem cât mai aproape de publicul nostru. Fix asta se va întâmpla și la finalul lunii când vom merge într-un teambuilding cu echipa extinsă și ne vom așeza timp de 2 zile la Cluj-Napoca, acolo unde ne vom bucura de 8 recitaluri într-unul dintre primele festivaluri muzicale ale anului. Îi așteptăm pe toți curioșii să ni se alăture, să se lase purtați de muzică bună în clubul Form Space și să marcheze alături de noi o nouă etapă în drumul spre maturitate pe care BandBook îl are de străbătut. Muzica conectează oamenii, iar noi vom continua să conectăm artiștii de publicul lor.” – Bogdan Munteanu, co-fondator BandBook.

Mai multe detalii despre Showcase BandBook puteți găsi pe pagina dedicată evenimentului: https://www.facebook.com/events/430070266775581/

Biletele de o zi și abonamentele pot fi achiziționate din rețeaua iabilet.ro: https://www.iabilet.ro/site/event/102753/

Ce este BandBook?

Este platforma de servicii integrate care le oferă artiștilor o punte între ei și entitățile care se învârt în jurul acestora, de la fani, la organizatorii de evenimente, până la actorii media relevanți din piață. Misiunea agenției este de a le oferi artiștilor, fie ei cu un nume deja sonor sau aflați la început de drum, acces la o gamă personalizată de servicii, care să îi ajute să își atingă și să își fructifice potențialul.

Parteneri: Colors Hotel, Hotel Transilvania, Munteanu Recomandă, Zile și Nopți, Radio Transilvania, Ziua de Cluj, Via Cluj TV, Ciulea, e-femeia.ro, CityFemme, Media9, The Woman, Rock Monsters Romania, Daily Magazine, Cluj4Ever, RU Living Life, Revista Atelierul, Kudika, CriticEyez, Happ.ro, Observator Cultural, Săfițicuminți, PRwave, Cluju.ro, Garbo, Cluj360.ro, LaVinil, PressOne.