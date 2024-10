Ancorează-te cu tot sufletul în momentul tău din prezent, fii acolo în experiența ta, implicat 100%, bucurându-te de ceea ce vezi, de ceea ce auzi, de ceea ce simți și de ceea ce trăiești. Momentul acesta, așa cum este el, nu se va mai întoarce niciodată și, mai mult, nu va mai fi niciodată la fel.

Acesta este unul dintre mesajele pe care Toshikazu Kawaguchi, autorul romanului “Până nu se răcește cafeaua”, apărut în 2015”, îl transmite în cartea sa și care s-a viralizat pe rețelele de social media. Toshikazu Kawaguchi este și producător, regizor și scenarist. Romanul a avut inițial forma unei piese de teatru, însă mai târziu piesa a fost adaptată și transformată într-un roman care s-a vândut în peste 2 milioane de exemplare.

Toshikazu Kawaguchi: Nu lăsa nimic pe mai târziu. Mai târziu, viața trece; mai târziu, regreți că nu ai făcut ceva...

Foto: Imagine de Shazib Nadeem de la Pixabay

"Nu lăsa nimic pe mai târziu.

Mai târziu, cafeaua se răcește.

Mai târziu, îți pierzi interesul.

Mai târziu, ziua se transformă în noapte.

Mai târziu, oamenii cresc.

Mai târziu, oamenii îmbătrânesc.

Mai târziu, viața trece.

Mai târziu, regreți că nu ai făcut ceva...

Când ai avut ocazia.

Viața este un dans efemer, un echilibru delicat de momente care se desfășoară în fața noastră, fără să se mai întoarcă vreodată în exact același fel.

Regretul este o pastila amară, o greutate care apasă sufletul cu povara ocaziilor ratate și a cuvintelor nerostite.

Așadar, să nu lăsăm nimic pe mai târziu. Să ne bucurăm de momente pe măsura ce vin, cu inimile deschise și brațele întinse pentru a îmbrățișa posibilitățile care se află în fața noastră. Căci în final, nu lucrurile pe care le-am făcut sunt cele pe care le regretăm, ci lucrurile pe care le-am lăsat nefăcute, cuvintele pe care le-am lăsat nerostite, visele pe care le-am lăsat neîmplinite."

~ Before the Coffee Gets Cold (“Până nu se răcește cafeaua), roman din 2015 scris de Toshikazu Kawaguchi

Foto fr si main: Aleshyn_Andrei /Shutterstock