Pe 3 august 2020 cerul nopții va fi scăldat de lumina superbă a unei Luni pline, moment perfect pentru a ne îndrepta ochii către cer, în liniștea nocturnă, și a ne infuza sufletul de lumina magică și vindecătoare a acestui minunat astru ceresc. Luna este acolo pentru fiecare din noi, amintindu-ne de frumusețea vieții și a universului, de magia din noi, de faptul că suntem făcuți din praf de stele, părticele și crampeie de viață din acest vast univers, din lumină și întuneric, din imperfecțiuni și străluciri perfecte.

Luna este singurul satelit natural permanent al Pământului și al cincilea cel mai mare satelit natural din Sistemul Solar, existând teorii științifice ce susțin că luna s-ar fi format în urmă cu 4,51 miliarde de ani, nu la foarte mult timp după formarea Pământului. Întâmplare sau destin cosmic ca Pământul să beneficieze aproape încă de la formarea sa de frumoasa sa Lună? Oamenii de știință sunt de părere că Luna s-a născut din rămășițele rezultatele în urmă unui impact masiv între Pământ și Theia, un corp având dimensiunile planetei Marte.

Foto: By Romolo Tavani /Shutterstock

Luna ne face întunericul frumos și noaptea minunată și avem multe spre foarte multe de învățat de la ea. Luna este acolo să ne amintească de fiecare dată că în ciuda întunericului frumusețea și lumina sunt posibile, că nimic nu poate umbri solemnitatea și măreția vieții. Iar atâta timp cât luna răsare în fiecare noapte pentru noi, ani după ani și secole după secole, ne putem considera cu adevărați norocoși, niște răsfățați ai universului care au tras lozul cel mare atunci când s-a împărțit creația. În așteptarea Lunii pline în Vărsător de pe 3 august, iată câteva citate care să trezească în noi iubire și recunoștință pentru Lună și tot ceea ce reprezintă ea pentru noi, ființele vii.

În fiecare întuneric se naște o Lumină! Citate minunate despre Luna frumoasa și magia ei

“Sunt nopți când lupii sunt tăcuți și doar luna urlă.” George Carlin

“Este ceva care te bântuie în lumina lunii; are toată liniștea unui suflet fără trup și ceva din misterul său inimaginabil.” Joseph Conrad

“Nu-mi spune că luna strălucește; arată-mi licărirea luminii într-o bucată de sticlă spartă.” Anton Cehov

“Fiecare este o lună și are o latură întunecată pe care nu o arată niciodată nimănui.” Mark Twain

“Luna este o companie loială. Nu pleacă niciodată. Ea este întotdeauna acolo privindu-ne statornică, cunoscându-ne în lumina noastră și în momentele noastre întunecate, schimbându-se permanent la fel ca noi. Fiecare zi este o versiune diferită a ei. Câteodată slabă și palidă, câteodată puternică și plină de lumină. Luna înțelege ce înseamnă să fii om. Nesigur. Singur. Brăzdat de imperfecțiuni.” Tahereh Mafi

Foto: By eldar nurkovic /Shutterstock

“Luna este reflexia inimii tale și lumina lunii este sclipirea iubirii tale. (…) Când privim luna, vedem în ea reflexia cea mai pură a propriei frumuseți și a propriei magii, de aceea iubim luna atât de mult. ” Debasish Mridha

“Este ceva fermecat în legătură cu noaptea. Toate aceste corpuri cerești, stele căzătoare, luna în creștere, fenomene celesti….” Luanne Rice

“Luna te va ghida în noapte cu lumina ei, dar întotdeauna va locui în întuneric pentru a putea fi văzută.” Shannon L. Alder

Foto: By Krivosheev Vitaly /Shutterstock

“Un doctor mi-a spus cândva că simt prea mult. La fel și Dumnezeu, i-am spus, de aceea poți vedea Marele Canion de pe Lună.” Andrea Gibson

“Fiecare din noi are puțin din soare și puțin din lună în el. Fiecare are puțin din femeie, bărbat și animal în ființa sa. Umbre și lumini în el. Fiecare este parte a unui sistem cosmic interconectat. O parte pământ și mare, vânt și foc, cu puțină sare și praf înotând în ei. Avem un univers înăuntrul nostru care imită universul din afara noastră. Niciunul dintre noi nu este doar alb sau negru, niciodată doar bine și niciodată doar rău. Niciunul. Niciunul dintre noi nu există fără polarități. Fiecare dintre noi are forțe bune și forțe rele ce lucrează de partea lui, împotriva lui și în interiorul lui.” Suzy Kassem

“Era un bărbat care iubea luna, dar ori de câte ori încerca să o îmbrățișeze, ea se rupea în o mie de bucăți lăsându-l pe el cu fruntea plină de sudoare și brațele goale.” Laini Taylor

“Prefer să trăiesc într-o lume în care am ocazia să iubesc luna decât în una în care nu aș putea, chiar dacă luna nu simte la fel.” Alex London

“Luna nu luptă. Nu atacă pe nimeni. Nu își face griji. Nu încearcă să zdrobească pe nimeni. Își menține cursul, dar prin însăși natura sa, influențează în mod gentil. Ce alt corp poate trage un întreg ocean de la un țărm la altul? Luna este loială naturii sale și puterea sa nu se diminuează niciodată." Deng Ming-Dao

Foto: By vovan /Shutterstock

“Îmi place să cred că animalele și ființele umane și plantele și peștii și copacii și stelele și luna sunt toate interconectate.” Gloria Vanderbilt

“Întotdeauna mă uit la lună și o văd ca pe cel mai romantic loc din interiorul cosmosului.” Tom Hanks

“Cu libertate, cărți, flori și luna cine nu ar fi fericit?” Oscar Wilde

“Am fugit de parcă ne-am fi întâlnit cu luna.” Robert Frost

“Sunt la fel de bătrân precum luna și stelele, la fel de tânăr precum copacii și lacurile.” Afrika Bambaataa

“Luna plină - mandala cerului” Tom Robbins

Foto fr si main: By CHAINFOTO24 /Shutterstock

Vizionare placuta