Numeroase studii și analize atât ale producătorilor de telefoane, cât și independente, au arătat o schimbare în felul în care consumatorii cumpără astfel de device-uri. Aparent, tot mai multă lume decide să-și schimbe cât mai târziu telefonul mobil.

Dacă în aproape întreg ultimul deceniu fiecare nouă lansare de model nou de telefon mobil premium atrăgea clienții, acum multă lume preferă să-și schimbe din două în două „modele” telefonul mobil sau chiar mai rar. În plus, un segment tot mai important din populație s-a îndreptat spre telefoanele mobile din gama mid-range sau chiar low-cost, gen telefoane Allview. Telefonul nu mai este văzut neapărat ca un simbol al statutului, ci a început să fie văzut doar prin prisma rolului său practic.

După scăderile vânzărilor din 2019, începutul lui 2020 a adus pandemia de coronavirus, ceea ce a dus la o nouă prăbușire a vânzărilor telefoanelor mobile. Spre deosebire de industria calculatoarelor, mai ales a laptopurilor, care a cunoscut o cerere crescută în această perioadă, cerere de telefoane a luat-o la vale.

În acest an, vânzările de smartphone-uri vor scădea la nivelurile de acum un deceniu. În ciuda incertitudinii actuale, analiștii sunt de acord că fabricanții de tehnologie de consum nu vor fi imuni la efectele crizei coronavirus. Această criză a ajutat la creșterea vânzărilor de laptopuri, în contextul în care tot mai multă lume a muncit de acasă, făcând telemuncă, dar, pe de altă parte, a dus la o scădere a vânzărilor de telefoane mobile.

Companii precum Apple, Samsung și Huawei se confruntă cu un scenariu complex: anul a început cu probleme pentru lanțul de distribuție și o scădere a cererii în China, din cauza epidemiei de coronavirus izbucnite în țara asiatică, principala fabricantă de telefoane mobile și componente din lume.

Pe măsură ce s-a extins pandemia și s-au impus normele de izolare, vânzările au scăzut într-o mulțime de țări. Și odată recuperată o oarecare normalitate, va urma în anumite țări o criză economică ce, cu siguranță, va avea un impact asupra vânzărilor de tehnologie.

CCS Insight, una dintre companiile de consultanță care și-au făcut curaj să facă un pronostic, susține că vânzările de telefoane mobile vor scădea cu până la 13%, până la 1,57 miliarde de unități, un volum de piață similar anului 2011.

Deja în primul trimestru al anului, conform IDC, piața de telefoane mobile a scăzut cu 12%, cea mai mare scădere trimestrială din istorie. În China, cea mai afectată țară din primele luni ale anului, vânzările au scăzut cu 20%.

Aceeași companie de consultanță susține că, în cel mai rău caz, cifra de facturare a industriei în Europa ar putea să scadă cu până la 50%. Scenariul cel mai probabil, însă, vorbește de doar 27% scădere, un procent mult mai mare decât cel al scăderii din criza financiară din 2008. „Cel mai mare impact în Europa se va simți în Italia și Spania, țările cel mai afectate de criză, dar în cel mai probabil scenariu așteptăm scăderi în toate țările europene”, arată IDC.

Chiar dacă pe finalul anului vom avea o ipotetică recuperare a pieței, e posibil ca aceasta să nu fie suficient pentru a suplini scăderile din prima parte a anului. Specialiștii se așteaptă ca vânzările să-și revină mai degrabă la începutul anului 2021.

Din această criză, însă, pot fi și producători avantajați. Mai exact cei care produc telefoane cu prețuri sub cele ale pieței, sub cele ale tradiționalilor producători de smartphone-uri. Allview, companie românească din Brașov, care produce telefoane performante, dar la prețuri accesibile, ar putea beneficia de reticența consumatorilor de a-și cumpăra telefoane premium, la prețuri mari. Tendința poate fi la fel ca cea la nivel global, unde Xiaomi, care este recunoscut ca un brand „low-cost” este singurul optimist în acest an. Tu ți-ai cumpăra un telefon inteligent Allview?

