Apusul de soare este un moment magic al zilei, cu o energie aparte, pus la dispozitia tuturor de Maria sa natura, menit parca sa ne aline sufletele, sa incetineasca curgerea timpului si sa ne inlesneasca trecerea inspre momentul de repaus al noptii. Fiecare apus de soare este acolo ca sa ne aminteasca in fiecare zi cat de frumoasa poate fi viata, cu tot cu trairile ei. Trebuie doar sa ridicam ochii mai mult spre cer si sa ne bucuram de maretia sa. Poate ca nu exista nimic mai frumos pe lumea aceasta decat un apus de soare peste mare, in care toate nuantele cerului si ale apei se intrepatrund cu calm sau cu putere, in functie de reprezentatia artistica a naturii din ziua respectiva. Fiindca suntem cu totii cu gandul si inima la mare si la momentele perfecte ale apusului, iata cateva imagini absolut superbe cu apusuri minunate surprinse deasupra apelor marii sau ale oceanului. Speram sa functioneze aceasta terapie si sa ne aline putin dorul de mare, de frumos si de apusuri care ne coplesesc cu splendoarea lor.