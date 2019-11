de Nicoleta Drăghici

Trei cauze principale ale depresiei

Asistăm la o pandemie a depresiei. Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), depresia a devenit principala cauză de îmbolnăvire şi dizabilitate la nivel mondial. În anul 2017, la nivel global, peste 300 de milioane de persoane (echivalentul a 4,4% din populaţia lumii) de toate vârstele sufereau de depresie, cu o creștere de peste 18% între 2005 și 2015.

OMS afirmă că până în anul 2020, depresia va deveni a doua cea mai mare povară a bolilor, după cele cardiovasculare, iar până în anul 2030, se aşteaptă a deveni cel mai mare contributor la povara globală a bolii şi dizabilităţii. În România, unul din zece români suferă de depresie.

Principala cauză a depresiei o reprezintă faptul că oameni nu sunt învățati să-si cunoască și să-și recunoască propriile emoții și sentimente. Sentimentele sunt singurul lucru real din viața ta. Sentimentele tale sunt ca o sală plină de copii. Fiecare iți spune: „Ascultă-mă, Uite-te la mine, Recunoaște-mă! ”Dacă alegi să le ignori, nu vor pleca, se vor regrupa și vor deveni mai puternice. Vor striga și mai tare: „Ascultă-mă, ascultă-mă ...” Dacă refuzi să le asculți și să le bagi in seamă, se vor întoarce din nou. Mult mai puternice și mai zgomotoase. Majoritatea oamenilor își suprimă sentimentele și emoțiile prin mâncatul în exces, alcool, orice fel de dependență. Dar sentimentele revin. Până când alegi să te conectezi la propriile sentimente și emoții și să îți permiți să le recunoști, accepți și exprimi.

Foto: By GrooveZ /Shutterstock

Oamenii au o nevoie profundă de a lega și forma conexiuni. Dacă nu ne putem conecta unul cu celălalt, ne vom conecta cu orice altceva am putea găsi – alcool, calculator, jocuri, etc. Am creat un mediu și o cultură în care oamenii sunt tăiați de la orice conexiune semnificativă, sau, și mai rău, ne oferă un sentiment de falsă conexiune prin social media. Valorizarea de sine se măsoară prin numarul de like-uri și de urmăritori de pe rețele de socializare.

A doua cauză a depresiei o reprezintă cuvintele aspre și critice pe care le auzim in fiecare zi, fie că vin din partea noastră sau a celorlalți. Începe chiar azi să schimbi aceste cuvinte și să iți spui că ești sufficient: suficient de bun, suficient de frumos, suficient de talentat. Spune-ți aceste cuvinte când faci duș sau când te speli pe dinți. Mintea noastră crede ceea ce îi spunem în mod repetat, deci cu cât îți spui mai mult că ești suficient, cu atât te vei simți mai bine. Când crezi că ești suficient de bun și iubitor, la fel vor crede și ceilalți. Nu este vorba despre felul în care arăți sau despre ce ai, ci despre cum te simți în interior. Spunându-ți în fiecare zi „Sunt suficient, sunt ușor de iubit și voi fi întotdeauna suficient de bun”, poți să-ți schimbi viața.

Vizionare placuta