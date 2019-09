Organizarea unei petreceri a burlacitelor nu este o sarcina tocmai usoara. Este nevoie de multa planificare, comunicare si compromisuri pentru a ajunge la un consens care sa le multumeasca pe toate participantele, dar mai ales pe viitoarea mireasa.

In plus, trebuie sa faci asa incat sa le poti implica pe toate participantele, tinand cont in acelasi timp de programul lor, de gusturile si posibilitatile fiecareia. De aceea, daca ai de organizat o petrecere a burlacitelor, dar nu stii de unde sa incepi, iata care sunt cele mai importante lucruri pe care le ai de facut astfel incat seara sa fie una memorabila si toata lumea sa fie pe deplin multumita:

Gaseste data perfecta pentru petrecere

Indiferent ca organizezi o escapada la munte sau la mare, un city break in strainatate sau o seara de distractie, cel mai important este sa gasesti data ideala. Cu o luna inainte de nunta este cel mai bun moment - nu este foarte aproape de ziua cea mare, asa ca viitoarea mireasa nu va fi sub stresul ultimelor pregatiri, dar nici la o data prea indepartata. Creeaza un grup de Facebook sau de WhatsApp cu toate participantele si supune la vot mai multe date la care ati putea organiza petrecerea, apoi fii deschisa la negocieri.

Alege un loc pe masura bugetului fiecareia

Escapadele care se intind pe un weekend intreg pot fi mai dificil de planificat si este mai greu sa gasesti un loc care sa fie pe placul tuturor. Cu cat grupul vostru de prietene este mai restrans, cu atat sunt sanse mai mari sa ajungeti la un consens. Principalul impediment de care te poti lovi este bugetul fiecareia, asa ca ai grija sa le ceri participantelor sa estimeze un buget inca de la bun inceput. Iti va fi mult mai usor sa cauti apoi un loc care sa se incadreze in acest buget, decat sa fii nevoita sa anulezi apoi planurile.

Pregateste-te cu cadouri pentru mireasa

Petrecerea burlacitelor este organizata in cinstea miresei, asa ca ea este cea care va fi mereu in centrul atentiei. Pe langa activitatile pe care le-ai planuit pentru petrecere, nu uita sa iei si cateva cadouri amuzante pentru mireasa si domnisoarele de onoare. Deschiderea acestor cadouri va fi unul dintre momentele memorabile ale serii si este ocazia perfecta pentru a petrece un timp de calitate impreuna.

Stabiliti reguli privind fotografiatul

Nu toate persoanele se simt confortabil sa isi expuna viata pe retelele de socializare, asa ca ar fi bine sa stabiliti de la inceput niste reguli privind fotografiatul la petrecerea burlacitelor. Daca exista in grupul vostru persoane care nu se simt in largul lor in preajma unui aparat de fotografiat, poate ca ar fi mai bine sa pozati doar la inceputul serii, apoi sa lasati deoparte telefoanele si camerele foto, astfel incat toata lumea sa se simta bine.

Fii pregatita sa improvizezi

Oricat timp si efort ai investi in organizarea unui eveniment perfect, se poate intampla oricand sa apara situatii neprevazute. De la rezervari anulate pe ultima suta de metri, la zboruri pierdute sau evenimente neasteptate care pot da totul peste cap - toate acestea se pot intampla indiferent cat ai incerca sa le eviti. De aceea, este bine sa ai la indemana o solutie de rezerva, un plan B pentru situatii urgente. Astfel, te poti asigura ca nimic nu va strica seara sau weekendul de distractie pe care l-ai planuit cu atat de mult efort si resurse.

Sursa foto: bruce mars from Pexels

