Norman Vincent Peale (1898 –1993) este cunoscut in lumea intreaga ca fiind autorul cartii “Forta gandirii pozitive”, dar si promotorul teoriei gandirii pozitive care a facut inconjurul lumii si a schimbat vietile a milioane de oameni. Vreme de 52 de ani, Norman Peale a fost pastor in cadrul Bisericii Marble Collegiate din New York, dar a fondat alaturi de sotia sa si revista Guideposts. Printre cartile sale se numara si “Forta entuziasmului”, “Spune pot si vei putea”, “Ramai in viata pentru toata viata ta”.

Iata cateva dintre cele mai deosebite si interesante citate ale lui Norman Vincent Peale, citate care te vor invata cum sa cultivi gandirea pozitiva si sa iti educi mintea sa gandeasca pozitiv.

Norman Vincent Peale: Citate care te vor invata cum sa iti dezvolti gandirea pozitiva

“Incepe-ti fiecare zi avand o atitudine plina de pace, multumire si fericire si zilele tale vor avea tendinta de a fi placute si pline de reusite. “

“Persoana care trimite ganduri pozitive in univers activeaza in mod pozitiv lumea din jurul lui si atrage catre sine rezultate pozitive. “

“Crezi cu toata puterea ca este posibil sa iti rezolvi problemele. Lucruri nemaipomenite se intampla celui care crede. Crezi asadar ca raspunsul va veni. Si va veni.”

“Cand te astepti la ce este mai bun, eliberezi in mintea ta o forta magnetica care, prin legea atractiei, are tendinta sa aduca tot ce-i mai bun catre tine.”

“Daca inima ta isi doreste ceva si mintea ta il poate concepe si crede in el, poti obtine acel ceva.”

“Incredintez aceasta zi, viata mea, munca mea, pe cei iubiti in mainile lui Dumnezeu. Nu este nimic rau in mainile lui Dumnezeu, este doar bine. Indiferent de ce s-ar intampla, indiferent de rezultate, daca sunt in mainile lui Dumnezeu este vointa lui Dumnezeu si este bine.”

“Formeaza-ti o imagine a vietii pe care o vrei si acea imagine va deveni realitate.”

“Practica speranta. Pe masura ce a spera devine un obicei, poti obtine o permanenta stare de fericire.”

“Actiunea este cea care restaureaza si consolideaza increderea. Inactiunea nu este doar rezultatul, ci si cauza fricii. Poate ca actiunea pe care o intreprinzi poate avea succes; poate ca o alta actiune sau o corectare a ei vor trebui sa ii urmeze. Dar orice actiune este mai buna decat nicio actiune.”

“Construiesti-ti in minte o imagine a reusitei tale. Pastreaza aceasta imagine cu tenacitate, nu ii permite sa dispara si nu-ti imagina niciun fel de obstacole. Mintea ta va cauta modalitati de a dezvolta aceasta imagine.”

“Nu te lasa coplesit de un sentiment de uimire si veneratie fata de alti oameni si nici nu incerca sa ii copiezi. Nimeni nu poate sa fie TU la fel de eficient cum poti tu.”

“Grija reprezinta un proces distrugator prin care ne umplem mintea cu ganduri care se opun iubirii si sprijinului pe care ni le ofera Dumnezeu.”

“Problema multora dintre noi este ca preferam sa ne lasam distrusi de lauda decat salvati de critica.”

“Ziua de ieri s-a sfarsit noaptea trecuta. Fiecare zi este un nou inceput. Invata sa uiti si sa mergi mai departe.”

“Incepe-ti intotdeauna ziua cu o rugaciune. Este cel mai bun regenerator al mintii.”

“Primul pas este sa iti umpli viata cu incredere pozitiva ca vei fi ajutat in tot ceea ce faci. Al doilea pas este sa incepi chiar acolo de unde te afli.”

“Atunci cand aplici optimismul in viata ta, vei dezvolta tarie si pace in interiorul tau.”

“Nu esti ceea ce gandesti ca esti. Dar este ceea ce gandesti!”

“Traieste-ti viata si uita-ti varsta. (…) Crezi in tine! Ai incredere in abilitatile tale! Fara o incredere umila, dar rationala in propriile puteri nu poti fi fericit si nici nu poti realiza nimic.”

“Oamenii devin absolut remarcabili cand incep sa creada ca pot face lucruri. Cand ei cred in ei insisi, primul secret al succesului este al lor.”

“Calea catre fericire: tine-ti inima eliberata de ura, mintea eliberata de griji si traieste simplu. Asteptarile tale sa fie marunte, dar sa oferi mult, sa imprastii raze de soare, sa uiti de tine si sa te gandesti la altii.”

“Cand iti este frica, fa acele lucruri de care iti este frica si in curand vei scapa de acea frica.”

“Patru lucruri pentru a avea succes: munceste si roaga-te, gandeste si crede.”

Foto main: By Robsonphoto /Shutterstock

Vizionare placuta