In graba lumii de astazi, cu totii gandim prea mult, cautam prea mult, ne dorim prea mult si uitam de simpla bucurie de a exista pur si simplu. Eckhart Tolle

Traseul unui suflet in existenta sa lumeasca nu este intotdeauna drept si neted, ci poate deveni in anumite momente existentiale incurcat si sinuos. Uneori sufletul rataceste pe cararile vietii si ale existentei, indepartandu-se de la adevarata sa menire. Sunt momente de importanta cruciala pentru un suflet, momente in care are nevoie de indrumare, ajutor, repaus, sprijin, timp, momente de gratie divina pentru a-si regasi stralucirea si forta, dar si drumul adevarat.

Daca intalnesti pe cineva care se afla intr-un astfel de impas spiritual, nu ezita sa ii intinzi o mana de ajutor daca se poate, sa te rogi pentru el daca nu se poate, sa il indrumi catre un ajutor psihologic sau spiritual, sa il asculti, sa il tii strans de mana, sa il lasi sa isi auda propria voce si sa ii spui ca poate sa depaseasca acest moment, ca ii esti alaturi. Iar poate cel mai important este sa ii reamintesti ca dincolo de tot exista o iesire din aceasta criza. La un nivel karmic, faci un mare bine si vei fi recompensat la randul tau…

Iata care sunt semnele ca un suflet traverseaza o criza majora:

- simti ca viata ta este lipsita de sens si semnificatie indiferent de ceea ce faci si nimic din ceea ce iti facea placere nu te mai entuziasmeaza. Cauti si iti doresti sa gasesti sensul vietii

Foto: By RossHelen /Shutterstock

- te simti pierdut si ratacit si o voce adanca din interiorul tau iti spune ca drumul pe care te afli nu mai este drumul real al sufletului tau si ca trebuie sa iti schimbi directia vietii, chiar daca nu iti este foarte clar incotro

- uneori crizele existentiale ale sufletului pot fi declansate de anumiti triggeri, factori exteriori precum o alta persoana, comportamentul sau actiunile altcuiva, o experienta, burn-out-ul, o despartire, neacceptarea intr-un grup sau o comunitate, abuzul, lipsa unui partener romantic si a iubirii asa cum o percepi tu, un eveniment neprevazut, o problema, decesul cuiva cunoscut etc. Uneori toate acestea te pot face sa te simti invins, dezamagit, abatut, pierdut sau ca si cum nu iti mai gasesti locul in lume.

- adeseori, o criza a sufletului poate veni la pachet si cu suferinta sentimentului de a te simti neputincios, mic si lipsit de putere, de a nu-ti intelege rolul si importanta personala in marea schema a lucrurilor si a universului.

- te simti obosit mental si sufleteste ceea ce atrage dupa sine deseori si o oboseala fizica, chiar sentimente de anxietate si epuizare. Te gasesti adesea agatandu-te de experiente sau amintiri de natura negativa care mai mult iti agraveaza starea

- intampini dificultati in a intelege care este scopul vietii. Incepi sa iti pui intrebari sau sa ai dubii si indoieli in privinta scopului TAU in viata. Auto-intrebarile tale iti revin obsedant in minte indiferent de unde te-ai duce sau orice ai face si par ca te urmaresc pretutindeni, noaptea cand te duci la somn sau dimineata cand te trezesti, uneori chiar si in somn

- in mintea ta pare ca se duce incontinuu un razboi al gandurilor si pentru acest lucru, pentru a-ti putea raspunde singur intrebarilor, simti nevoia solitudinii si a lipsei de interactiune sociala

- nu te mai simti acasa in nicio casa sau loc. Nu iti mai gasesti locul, nici sentimentul de a te afla acolo unde trebuie sa te afli

- te simti deconectat de la sursa divina, de ceilalti si chiar de tine insuti, iar deseori simti un mare gol interior pe care nu il poti umple. Nu mai stii cine esti si de ce esti pe pamant si te simti neimplinit

- iti percepi realizarile de pana acum ca fiind lipsite de semnificatie si importanta si ti-ai dori sa iti traiesti viata intr-un mod mai profund, mai plin de sens

Foto main: By eldar nurkovic /Shutterstock

Vizionare placuta