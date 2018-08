Când simți că totul se prăbușește în viața ta, citește cuvintele lui Dale Carnegie. Te vor motiva să nu renunți la visurile tale

Dale Carnegie (1888 – 1955) este autorul a mai multor cursuri internaționale de dezvoltare personală și auto-dezvoltare, dar și un speaker de renume, experț în public speaking și în dezvoltarea calităților interpersonale și de comunicare. Dale Carnegie este cunoscut îndeosebi pentru cărțile „How to Win Friends and Influence People” și "How to Stop Worrying and Start Living", care au schimbat viețile a milioane de persoane.

În momentele grele, când simțim că nu mai putem și viața pare că ne copleșește cu problemele, grijile, piedicile și supărările ei, să citim și să recitim cuvintele lui Dale Carnegie….

Dale Carnegie: 25 de Citate și cuvinte inteligente care te vor motiva să nu renunți la visurile tale!

1. Nu te face fericit ceea ce ai. Sau cine ești. Sau de unde ești. Sau ceea ce faci. Ci ceea ce gândești tu despre toate acestea.

2. Să nu îți fie teamă de dușmanii care te atacă. Teme-te de prietenii care îți gâdila orgoliul.

3. Orice prost poate critica, condamnă sau aduce o acuzație – și marea majoritate a prostilor o fac. Dar este nevoie de caracter și autocontrol pentru a fi iertător și înțelegător.

4. Oboseala noastră nu este provocată adesea de muncă, ci de griji, frustrare și resentiment.

5. Cele mai importante lucruri din această viață au fost realizate de oameni care au continuat să încerce atunci când totul părea lipsit de speranță.

6. Când ne uram dușmanii, le dăm putere asupra noastră: putere asupra somnului nostru, asupra apetitului nostru, asupra tensiunii noastre arteriale, asupra sănătății noastre, asupra sănătății noastre.

7. Gândurile noastre ne fac ceea ce suntem.

8. Dacă nu te afli în procesul de a deveni persoana care vrei să fii, ești angajat automat în procesul de a deveni persoana care nu vrei să fii.

9. Critica este periculoasă căci rănește mândria prețioasă a unei persoanei, îi rănește sentimentul de importanță și stârnește resentimentul.

10. Adu-ți aminte, azi este mâinele în care ți-ai făcut griji în legătură cu ieri.

11. Vorbește cu cineva despre el însuși și te va asculta ore întregi.

12. Nici însuși Dumnezeu nu judecă un om până în ultimele sale zile, de ce am face-o eu și cu tine?

13. Toată lumea căută fericirea – și nu există decât o singură modalitate de a o găsi. Aceea de a-ți controla gândurile. Fericirea nu depinde de condițiile exterioare, ci de cele interioare.

14. Poți cuceri aproape orice frică dacă doar te hotărăști să faci asta. Fiindcă, adu-ți aminte, frica nu există în altă parte decât în interiorul minții.

15. Fă-ți mai multe griji în privința caracterului tău decât în privința reputației tale căci caracterul tău este ceea ce ești, în timp ce reputația ta este pur și simplu ceea ce alții cred că ești.

16. Cunoașterea nu este putere până când nu este aplicată.

17. Omul care are succes învață din greșelile lui și va încerca din nou într-o modalitate diferită.

18. Unul dintre cele mai tragice lucruri pe care le știu despre natura umană este că avem cu toții tendința de a evita să trăim. Toți visăm la o grădină de trandafiri magică dincolo de orizont în loc să ne bucurăm de trandafirii care înfloresc la fereastra noastră astăzi.

Citește continuarea pe pagina următoare >>>