Tatuajele temporare cu henna alba au crescut mult in popularitate pe Instagram si Pinterest, varietatea patternurilor si diversele forme in care se regasesc asigurandu-le succesul in saloanele din intreaga lume. Chiar daca 'henna alba' este impropriu denumita astfel si nu are in realitate nimic de-a face cu pasta henna rosiatica (nu contine aceasta planta!) , trebuie sa recunoastem ca desenele cu henna alba arata minunat pe piele, asortate la diverse tinute de vara sau chiar la cele de mireasa. Pentru un strop de inspiratie alba, va invitam sa va delectati cu cateva modele si desene cu 'henna alba' in galeria foto de mai jos