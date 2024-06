Vindecarea emotionala dupa pierderea unei sarcini

Doliul dupa pierderea unei sarcini

Pierderea unei sarcini (avortul spontan) este un eveniment puternic incarcat emotional, dificil de acceptat si de integrat. Indiferent de varsta sarcinii, un avort spontan sau oprirea sarcinii din evolutie poate aduce multa suferinta. Insa fiecare experienta este traita unic de fiecare femeie in parte. Pentru unele femei poate fi o experienta coplesitoare, in timp ce alte femei pot depasi mai usor aceasta pierdere.

Alti factori care pot contribui la intensitatea suferintei pot fi: daca sarcina pierduta e prima sau mama mai are deja un alt sau alti copii; daca e prima pierdere sau au mai fost si altele inainte; daca a fost o sarcina mult dorita si asteptata sau dimpotriva, una neasteptata sau nedorita; daca partenerul ii este alaturi sau nu. In urma pierderii unei sarcini, femeile pot trece printr-o perioada de doliu. Nu este vorba de un doliu in sensul clasic, ca in urma mortii unei persoane cunoscute. Ci e vorba mai degraba de un doliu pentru ce ar fi putut sa fie; pentru pierderea viitorului copilului si a viitorului ca parinti ai lui.

In general, acest doliu presupune parcurgerea unor etape, pana cand persoana ajunge sa integreze experienta dureroasa in interiorul sau. Cat de intense sunt trairile sau cat de usor sau nu reusesc femeile sa treaca prin acest doliu depinde mult de circumstantele fiecareia, de asteptarile si de ce a insemnat sarcina pentru fiecare.

Foto fr si main: fizkes /Shutterstock