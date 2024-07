Fiecare piesă a lui Ed Sheeran are o poveste. Multe inspirate din viața sa sau inspirate de aspecte ale vieții. Sărutul este o temă dragă lui Ed Sheeran, el fiind și titlul unuia dintre cele mai frumoase cântece ale artistului, piesă scrisă acum mai bine de 12 ani și având la bază o poveste reală, emoționantă.

"Kiss Me" este un cântec scris și înregistrat de Ed Sheeran împreună cu Justin Franks și Julie Frost pentru albumul său de studio de debut, + (2011), care a apărut ca a unsprezecea piesă. Potrivit lui Sheeran, versurile cântecului descriu relația dintre doi prieteni buni, care s-au îndrăgostit unul de celălalt. Băiatul se îndrăgostește primul, iar fetei îi ia ceva timp să simtă la fel și, în cele din urmă, o face. Cuplul sunt de fapt nașii lui Sheeran, iar acesta explică semnificația din spatele cântecului în timpul iTunes Festival 2012.

"Le-am acceptat oferta și am scris piesa Kiss me pe care am interpretat-o la nunta lor"

Ed însuși descrie povestea astfel: "Tatăl meu a avut doi prieteni buni în copilărie, un băiat și o fată. Acești doi prieteni au devenit nașii mei. Ambii s-au căsătorit cu persoane diferite și, din păcate, ambele căsnicii s-au încheiat din cauza decesului celuilalt partener. Practic, au trecut prin această perioadă oribilă plină de suferință și durere împreună, ca prieteni. Oricum, mama a împlinit 50 de ani nu cu mult timp în urmă și, desigur, i-a invitat pe nașii mei. Acum, când ajungi la 50 de ani, vinul începe să te lovească mai tare, așa că toată lumea s-a îmbătat cu vin. La sfârșit, ambii mei nași au ajuns în același tren spre sudul Londrei, iar tatăl meu a îngenuncheat și a cerut-o în căsătorie, iar ea a spus da. Așa că amândoi m-au rugat să cânt un cântec la nunta lor și mi-au dat de ales între a cânta un cântec care exista deja sau a-mi face unul propriu, special pentru nuntă. Așa că le-am acceptat oferta și am compus piesa Kiss me, pe care am interpretat-o la nunta lor".

