Comunicat de presă

„Acasă”, documentarul de debut al lui Radu Ciorniciuc, a fost distins cu Premiul Zilelor Filmului Românesc pentru secțiunea Lungmetraj, înmânat de Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, pe scena Galei de închidere a Festivalului Internațional de Film Transilvania, care a avut loc în Piața Unirii, sâmbătă, 8 august.

Premiul în valoare de 10.000 de euro (constând în role de film și servicii de producție), oferit de Cinelabs România, a fost stabilit de juriul format din Dan Făinaru (critic de film), Edvinas Pukšta (selecționerul festivalului Black Nights din Tallinn) și Marcel Maïga (coordonator de programe pentru festivalul de documentare DOK Leipzig).

„Sperăm că filmul Acasă să fie un punct de pornire pentru o discuție reală despre implicarea fiecăruia pentru binele celuilalt atunci când acest lucru este necesar. Avem nevoie de educație, de implicare socială și civică, de cultură, iar documentarul contează.’’, a subliniat producătoarea filmului, Monica Lăzurean-Gorgan.

Produs de Manifest Film, în co-producție cu HBO Europe, „Acasă” a avut premiera națională la TIFF 2020 (31 iulie - 9 august, Cluj-Napoca), în cadrul Zilelor Filmului Românesc unde a fost primit cu căldură de un public numeros.

„Acasă”, povestea familiei care a locuit 20 de ani în Delta Văcărești, și care luptă pentru acceptare și propria definiție a libertății, a fost documentată, pe parcursul unei perioade de aproape patru ani, de regizorul Radu Ciorniciuc, directorul de imagine Mircea Topoleanu și scenarista Lina Vdovîi.

Echipa filmului a avut ocazia să discute cu publicul TIFF la premiera în aer liber și în cadrul unei întâlniri extinse la CASA TIFF, care a avut loc pe 7 august, la ora 18:00.

„Acasă” și-a început traseul festivalier la Sundance Film Festival unde a fost recompensat cu Premiul Special al Juriului pentru Imagine în competiția World Cinema Documentary, obținând apoi Marele Premiu la DOK.fest Munchen (VIKTOR Main Competition), Premiul Special al Juriului la Thessaloniki Documentary Festival și Marele Premiu (Golden Horn for the Best Director) la Festivalul Internațional de Film de la Cracovia, distincții care-i asigură eligibilitatea în cursa pentru o nominalizare la Oscar, în categoria „Cel mai bun film documentar”.

Filmul „Acasă” va mai putea fi urmărit la TIFF, duminică, 9 august, de la 21:30, la UBB.

Miercuri, 12 august, după miezul nopții (01:10), „Acasă” rulează în programul Festivalului Internațional de Film Independent ANONIMUL. Cu echipa extinsă și o parte a familiei Enache vă puteți întâlni în deschiderea One World România pe 21 august, ora 19.30, la Verde Stop Arena. Filmul rulează, de asemenea, în alte câteva festivaluri internaționale.

Documentarul „Acasă/ My Home”, regizat de Radu Ciorniciuc, este produs de Monica Lăzurean-Gorgan, prin casa de producție Manifest Film, în co-producție cu HBO Europe, Corso Film (Germania), Kino Company (Finlanda). Filmul va fi lansat pe marile ecrane și ulterior pe HBO GO în cursul acestui an.



Radu Ciorniciuc este reporter special și regizor de film. Este unul dintre co-fondatorii Casei Jurnalistului, a realizat reportaje pentru The Guardian, Al-Jazeera, Channel 4 News, ZDF și a fost premiat național și internațional la Premiile Superscrieri (Superscrierea anului 2014), Royal Television Society UK (2014), Amnesty International UK (2014) și Harold Wincott Award for Business Economic and Financial Journalism (2016).