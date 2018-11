Ecranizarea celebrului roman 'Girl in the Spider’s Web', la cinema

Comunicat de presa

Dupa succesul rasunator al cartilor din seria Millenium, creata de Stieg Larsson, si filmul “Girl with the Dragon Tattoo” (2011), iata ca indragitul personaj Lisbeth Salander revine in atentia publicului, spre incantarea fanilor, in prima ecranizare a romanului best-seller “Girl in the Spider’s Web” / “Prizoniera in panza de paianjen”, scris de David Lagercrantz.

Noul film prezinta aventurile thriller ale justitiarei Salander, iar povestea ei este un mesaj de sustinere pentru victimele abuzurilor din lumea intreaga. Filmul va rula in avanpremiera din 7 noiembrie 2018 si va ajunge in cinematografele din toata tara vineri, 9 noiembrie a.c.

Hacker, justitiar, femeie, fiica, sora, prietena - Lisbeth Salander este toate acestea la un loc si ceva in plus: un munte de vointa, care reuseste sa-si transforme pana si slabiciunile in calitati.

Angajata de un savant suedez sa recupereze un proiect de la americani, Lisbeth Salander (interpretata de actrita Claire Foy, laureata cu Globul de Aur si un premiu Emmy pentru rolul din serialul TV “The Crown”), un mercenar abil si indraznet, promite a fi exact persoana potrivita pentru misiune. Doar ca lucrurile nu merg conform planului, Lisbeth trezindu-se vanata atat de politie, cat si de o banda de interlopi periculosi. Proiectul i-a fost furat si acum nu doar reputatia ii este compromisa, ci isi risca si viata.

Captiva intr-un haţis de intrigi dubioase, Lisbeth porneste o lupta pe viata si pe moarte, hotarata sa-i pedepseasca pe ticalosi. Nu da inapoi nici cand trebuie sa-si infrunte propriul trecut, ale carui rani adanci inca o bantuie. Ironic, tocmai ea, rebela considerata un pericol public, ramane speranta celor traiesc in haos, dovedindu-se eroina de care lumea are nevoie acum mai mult ca niciodata. Cu ce pret insa… aflam din filmul “Prizoniera in panza de paianjen” - de vineri, 9 noiembrie 2018, la cinema.

Personaj unic, emblematic, Lisbeth este rebela, dar umana, justitiara, dar sensibila - eroina celor abuzaţi si vulnerabili. De altfel, “Lisbeth este motivul principal pentru care am acceptat sa fac acest film. Lisbeth nu vrea sa devina o victima. Nu conteaza cate piedici intampina, nu conteaza ca e haituita, batuta sau ingenuncheata, ea se va ridica din nou si va lupta mai departe”, declara regizorul Fede Alvarez. Iata de ce, oricat de dura si misterioasa pare, mai ales in scenele de bataie, Lisbeth ramane un personaj profund, care rezoneaza cu publicul - mai ales cand vine vorba despre suferinta, singuratate, conflicte cu familia sau o viata sociala dificila.