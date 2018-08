Cine va cânta la Bucharest Craft Beer Festival 2018

Comunicat de presă



B.U.G. Mafia, Coma, FiRMA, The Mono Jacks, Jurjak, The Details și DayDay sunt trupele care vor urca pe scenă, iar Alt Om și Not So Common DJ vor fi DJ-ii la Bucharest Craft Beer Festival 2018. Evenimentul, aflat în acest an la cea de-a treia ediție, are loc între 31 august și 2 septembrie, la Verde Stop (pe strada Barbu Văcărescu nr. 162-164 din Capitală).



Fie că este hip-hop în maniera B.U.G Mafia, rock alternativ de la Coma, Firma și The Mono Jacks, un amestec fin de blues și electro în interpretarea Jurjak, power pop în stilul The Details sau indie rock de la DayDay muzica de la Bucharest Craft Beer Festival va satisface și cele mai exigente gusturi.



Programul concertelor, pe zile, se prezintă astfel:

31 august – The Mono Jacks

01 septembrie – The Details, Firma, Coma

02 septembrie – DayDay, Jurjak, B.U.G. Mafia

B.U.G. Mafia - Fondată în 1993 de Tata Vlad (Vlad Irimia), Caddillac (Dragoș Vlad-Neagu) și Uzzi (Alin Demeter), B.U.G. Mafia a reprezentat încă de la început un fenomen cu impact major asupra muzicii și societății românești. Trupa s-a impus rapid în industria muzicală autohtonă, reușind să-și reconfirme statutul cu fiecare produs de succes: 10 albume de studio, 2 materiale best-of (alături de un DVD), 6 maxi-single-uri, 15 videoclipuri și vânzări de peste 1.150.000 de unități fizice în perioada 1995-2009 (o adevărată performanță, nu doar pentru piața locală).

Potrivit cifrelor record de vânzări și audiența, B.U.G. Mafia este nu doar cea mai cunoscută trupă hip-hop din România, ci și unul dintre cele mai apreciate branduri muzicale autohtone, trupă înrolând o adevărată “armata” de fani în spațiul online: peste1,300,000 de utilizatori Facebook și peste 1,000,000 de abonați-și mai mult de 679 milioane de vizualizări - pe pagina de pe YouTube.

Coma - s-a înființat la începutul anilor 2000, iar de-a lungul timpului, a susținut zeci de concerte în toată țara, fiind prezentă la toate festivalurile importante de la noi-Electric Castle, Bestfest, Peninsula, Awake. Toate acestea au făcut din Coma una dintre cele mai iubite trupe de rock alternativ din România. În anul 2018 Coma lansează single-ul “Bine” o piesă ce atrage atenția asupra unui fenomen grav, cu repercusiuni sociale și anume bullying-ul.

Astăzi trupa îi reunește pe Cătălin Chelemen (voce principală), Răzvan Albu (tobe), Dan Costea (voce, chitară), Sorin Petrescu (chitară bas), Răzvan Rădulescu (DJ Hefe-scratchuri, efecte, keys) și Matei Tibacu-Blendea (chitară).



FiRMA - una dintre trupele icon ale rockului alternativ românesc, și-a făcut apariția în 2001 pe o piată muzicală care abia invăta să se alinieze la standardele internaționale. Cu trei nominalizări la MTV European Music Awards în palmares, un al doilea album incitant lansat în 2007 și o colaborare inedită pentru realizarea coloanei sonore live a piesei de teatru "Deșteptarea primăverii" la Teatrul Mic din București (2016-2017), Firma se află acum într-un nou puseu creativ. Energia proaspătă a colectivului de muzicieni este cristalizată astfel în cel mai nou material de studio, "Descântece". Lansat pe parcursul a trei ani (vol. 1 în octombrie 2014, vol. 2 în mai 2017), "Descântece" este cel mai nou pas evolutiv în istoria unei trupe care a surprins întotdeauna.

The Mono Jacks- sunt o colecție de gânduri și emoții puse pe note. Vei simți asta cu usurintă dacă ajungi la un concert al lor și probabil vei remarca și că în spatele unei melancolii aproape permanente e o energie care te frămantă invariabil.

Trupa fondată de Doru Trăscău în 2008 a lansat pană acum un album și două EP-uri, primite cu entuziasm de public, și a adunat o bogată experientă de live atât în cluburi cât și la mari festivaluri: Sziget, Exit Festival, Eurosonic Noorderslag, ARTMania. Cele mai noi single-uri, „Un sfert de secundă” și „1000 de DA”, se regăsesc pe noul album de studio Ușor distorsionat lansat de trupă în toamna anului 2017. În prezent, The Mono Jacks îi are în componența pe Doru Trăscău (voce, chitară), Andrei Zamfir (chitară), Cristian Chiru (bass) și John Ciurea (tobe)



Jurjak - Muzician, regizor, artist vizual și licențiat în dreptul proprietătii intelectuale, Jurjak(GeorgePetrosel) se pregăteste să scoată al doilea album “Blues Berry”. Recent a fost nominalizat la premiile Gopo pentru soundtrack-ul filmului Planeta Petrila și a lansat Vântul, adică primul single de pe noul album care o să apară în toamna acestui an.

Acum doi ani, Jurjak își lansa primul album oficial „Lemon Blues” cu influențe blues, electro, psihedelic și rock. Albumul a fost prezentat live alături de Daniel Olteanu-tobe (mix și master), Narcis Axinte-bass, Dan Minel Stoica-chitară, George Petrosel-voce și chitară.



The Details - este prima trupă de power pop din România. Membrilor trupei le place să spună despre ei că redau viată muzicii anilor '60, presărand-o cu influențe de surf, jazz, avantgarde, și dream pop, din care rezultă cea mai frumoasă colonă sonoră pentru cele mai pure și intense sentimente. Muzica oferită de The Details are menirea să provoace zâmbete, să încline urechi mai aproape de boxe...dar cel mai important este că această muzică să ajungă la inimile oamenilor. Căci tot din inimă a pornit. Matei Tibacu-Blendea (tobe, voce), Adrian Moisoiu (chitară, eBow), Tiberius Ciucinciu (chitară bariton), Dan Bădescu (bas), Teodora Gusoi (voce), Marina Anghel (voce), și Emma Nită (clape) alcătuiesc componența actuală The Details, proiect care a fost deja lăudat de publicații din străinătate, dar și de membrii unor trupe precum The Doors, The Beach Boys, Faith No More, Big Star, sau Henry Rollins.

DayDay - este unul dintre cele mai noi proiecte indie rock ale scenei bucureștene. Infiintată în 2017, trupa face muzică numai bună de ascultat la drum lung. Pentru nopți leneșe care aproape înghit zilele scurte, muzica DayDay te va duce pe plaiurile vestice, printre cowboys singuratici și domnițe visătoare. Al doilea single al trupei, proaspăt lansat în iulie, se numește Satan (In her Eyes). Pe scenă, DayDay inseamnă Andrei Erdei (chitară, lead vocals), Șerban Popadiuc (chitară), George Irimescu (bass), Cosmin Dumbravă (tobe), Ruka Furtună (backing vocals) și Ioana Negrea (backing vocals).



Alt Om și Not So Common DJ vor fi DJ-ii Bucharest Craft Beer Festival 2018. Inspirați de ce se întâmplă în jurul lor, cu o experiență de ani de zile prin cluburile și pe la festivalurile din toată țara, dar mai ales inspirați de publicul lor, adică de voi, dj-ii festivalului vor asigura, prin muzica lor, pairing-ul perfect între buna dispoziție și berea craft.

Bucharest Craft Beer Festival readuce producția de bere la nivel de artă, în fața publicului, oferindu-i ocazia perfectă pentru a se delecta cu rare băuturi artizanale. Vor fi zeci de sortimente de bere craft din România, dar și de peste hotare, fiecare special, de la diverse tipuri de Ale, Lager, Stout, la Porter și IPA, unele deja cunoscute, altele noi și neașteptate. Festivalul propune și diverse tipuri de cidru craft și mâncăruri delicioase, care se vor potrivi de minune licorilor artizanale.



În plus, în cadrul festivalului se vor găsi mai multe atracții precum un târg de viniluri, un barber shop și altele.



Biletele s-au pus în vânzare pe www.entertix.ro și www.iabilet.ro, prețurile fiind de 20 lei pentru tichetele de o zi și 48 lei pentru abonamentele ce permit accesul în toate cele trei zile de festival.



De asemenea, organizatorii pun la dispoziția publicului și o promoție Early Bird, astfel încât până în data de 13 august, abonamentele vor avea prețul promoțional de 38 de lei.